EQS-Adhoc: PANTAFLIX AG entscheidet sich gegen Verkauf der PANTAFLIX Technologies GmbH

PANTAFLIX AG entscheidet sich gegen Verkauf der PANTAFLIX Technologies GmbH



18.09.2023 / 13:00 CET/CEST

München, 18. September 2023. Die PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7) hat beschlossen, die Verhandlungen über den Verkauf ihrer 100%igen Tochtergesellschaft PANTAFLIX Technologies GmbH zu beenden. Damit wird der am 29. März 2023 per Ad-hoc-Mitteilung angekündigte Verkaufsprozess nicht weiter verfolgt und die PANTAFLIX Technologies GmbH bleibt Teil des PANTAFLIX-Konzerns.



Zur Zeit wird geprüft, wie die von der PANTAFLIX Technologies GmbH entwickelte Video-Streaming-Technologie in die KI-Aktivitäten der Gruppe integriert werden kann, um hier eine schnellere Vermarktung von Inhalten zu ermöglichen.



Die Entscheidung der PANTAFLIX AG, den Verkaufsprozess zu beenden, hat eine Konkretisierung der Prognose der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 zur Folge. So hält die Gesellschaft angesichts der erfolgreichen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr weiterhin an der Umsatzprognose von EUR 29,5 Mio. bis EUR 33,5 Mio. fest und konkretisiert die Prognose für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) angesichts des beendeten Verkaufsprozesses auf EUR ‑3,7 Mio. bis EUR ‑3,0 Mio. (zuvor: EUR -3,7 Mio. bis EUR -1,5 Mio.).

18. September 2023

Der Vorstand



