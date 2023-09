EQS-News: EasyMotionSkin Tec AG wächst in neue Dimension / Generalversammlung stimmt Erwerb der milon Holding mittels Sachkapitalerhöhung zu

EQS-News: EasyMotionSkin Tec AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

EasyMotionSkin Tec AG wächst in neue Dimension / Generalversammlung stimmt Erwerb der milon Holding mittels Sachkapitalerhöhung zu



25.09.2023 / 10:14 CET/CEST

milongroup mit starken Marken milon und FIVE als Spezialist für hochwertige, hochdigitalisierte Fitnessgeräte im B2B-Bereich hervorragend positioniert

milongroup mit Marktanteil von rd. 47 % im aktuellen Zielsegment in der D-A-CH-Region

Umfangreiche Wachstumspotenziale von EasyMotionSkin und milongroup durch Cross-Selling, Erschließung neuer Kundengruppen, Internationalisierung und Digitalisierung

Starke Geschäftszahlen der neuen Gruppe: Profitabler Umsatz milongroup 2022: CHF 29,4 Mio. / Profitabler Pro-forma-Umsatz EasyMotionSkin-Gruppe 2022: CHF 9,8 Mio. Vaduz, 25.09.2023 – Die Aktionäre der EasyMotionSkin Tec AG („EasyMotionSkin“, ISIN: LI114715831, m:access) haben auf der heutigen außerordentlichen Generalversammlung den Weg für das Wachstum des Unternehmens in eine neue wirtschaftliche und strategische Dimension geebnet. Das auf der Generalversammlung vertretene Kapital stimmte einstimmig der geplanten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von CHF 1,00 Mio. auf CHF 2,92 Mio. durch Ausgabe von 19,2 Mio. neuen Inhaberaktien zu. Die neuen Aktien werden von der Maponos Holding AG gezeichnet, die im Gegenzug sämtliche Anteile der milon Holding GmbH in die EasyMotionSkin Tec AG einbringt. Der Transkation liegt eine gutachterlich bestätigte Bewertung der milon Holding von CHF 112 Mio. zugrunde. Die Maponos Holding wird nach Eintragung der Sachkapitalerhöhung rd. 88 Prozent der Aktien von EasyMotionSkin halten. Die milongroup ist ein führender Entwickler und Produzent hochwertiger, intelligenter Premium-Trainingsgeräte im B2B-Segment. Neben einer großen Zahl inhabergeführter Fitnessstudios sind auch rd. 550 Physiotherapieeinrichtungen und rd. 150 Kliniken sowie Reha-Einrichtungen Kunden. Unter der Dachmarke milon bietet die Gruppe dabei ein einzigartiges Zirkeltraining-Gerätekonzept an, wobei die vollautomatisch gesteuerten Geräte digital vernetzt und individuell auf die jeweiligen Nutzer angepasst sind. Unter der Marke FIVE werden besonders Produkte zum Beweglichkeitstraining angeboten. Aktuell ist die milongroup auf 10 Kernmärkte ganz überwiegend in Europa fokussiert, in der D-A-CH- Region beläuft sich der Marktanteil im Premium-B2B-Segment auf rd. 47 %. Die milongroup plant – getragen vom weltweit weiter zunehmenden Fitnesstrend – die Expansion in weitere internationale Märkte und stellt sich als globaler Anbieter auf. Entsprechende Vertriebs- und Partnerstrukturen sind zum Teil bereits vorhanden und werden ausgebaut. Der weltweite Markt für B2B-Trainingsgeräte wird von Experten aktuell auf rd. USD 3 Mrd. geschätzt. Mit einer neuen Produktlinie, die im kommenden Jahr am Markt eingeführt wird, adressiert die milongroup vermehrt auch Fitnessketten und weitet die Zielgruppe so deutlich aus. EasyMotionSkin positioniert sich mit dem Erwerb der milongroup als ganzheitlicher Gesundheitsanbieter mit internationaler Ausrichtung sowohl im B2B- als auch im B2C-Segment. Der einzigartige EMS-Anzug von EasyMotionSkin, bei dem die Muskulatur mit niederfrequenten Elektroimpulsen durch patentierte Trockenelektroden stimuliert wird, wird mit den Trainingsgeräten der milongroup um weitere Gesundheitsangebote umfassend ergänzt. Durch die hohe Präsenz der milongroup in Fitnessstudios und Physiotherapieeinrichtungen eröffnen sich erhebliche Cross-Selling-Potenziale zum bestehenden EasyMotionSkin-Produktangebot besonders bei der Ansprache von Endkunden. Einen wichtigen Treiber des weiteren Wachstums wird die Bündelung der Digitalkompetenz von EasyMotionSkin und milongroup bilden. Durch den hohen Digitalisierungsgrad der Geräte besteht eine hervorragende Ausgangsbasis für die Kommunikation mit dem Nutzer und damit für weitere Produktangebote. Bei der internationalen Expansion sieht das Management ebenfalls zahlreiche Synergieeffekte zwischen milongroup und EasyMotionSkin. Neben den strategischen Vorteilen führt die Integration der milongroup in die EasyMotionSkin in eine neue wirtschaftliche Dimension. Im Jahr 2022 haben die Tochterunternehmen der milon Holding einen konsolidierten profitablen Umsatz von CHF 29,4 Mio. erwirtschaftet – die EasyMotionSkin-Gruppe wies im selben Zeitraum einen profitablen Pro-forma-Umsatz von CHF 9,8 Mio. aus. Christian Keck, Präsident des Verwaltungsrats und CEO der EasyMotionSkin Tec AG: „Der heutige Tag ist ein extrem wichtiger Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Das kleinste Fitnessstudio der Welt in Form unseres einzigartigen EMS-Anzugs wird umfassend um eine Produktfamilie für das Training in Fitnessstudios, Physiotherapie und Kliniken ergänzt. Die strategischen Potenziale daraus sind wie auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten enorm. Wir werden hart daran arbeiten, sie schnell zu heben und als starker internationaler Anbieter von Health-Solutions zu wachsen. Damit generieren wir Mehrwert für unsere Aktionäre und für unsere Kunden gleichermaßen, denn ein gesundes Leben, Fitness und gute Trainingsmöglichkeiten sind heute zentrale Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit.“ Über EMS Als „kleinstes Fitnessstudio der Welt“ bietet EasyMotionSkin Einsteigern und Sportlern ein hochentwickeltes EMS-Trainingssystem. Patentierte Trockenelektroden in einem EMS-Anzug stimulieren mit niederfrequenten elektrischen Impulsen bis zu 90% der Körpermuskulatur und sorgen so für erhöhte Sauerstoffaufnahme, Leistungssteigerung, optimale Trainingseffekte und Regeneration. Basis für dieses markenrechtlich geschützte High-Tech-Produkt sind das Know-how eines führenden Herz-Mediziners aus Deutschland sowie anerkannte Studien, die die positiven Effekte nachweislich belegen. EasyMotionSkin ist ein Premiumprodukt, entwickelt und produziert in Deutschland. Durch die Nutzung der Digitalisierung und durch die Entwicklung weiterer Produktinnovationen spannt EasyMotionSkin den Bogen vom innovativen Fitnesssystemhersteller zum zukunftsorientierten Tech-Unternehmen in der internationalen Gesundheits- und Lifestyle-Branche. www.easymotionskin.com



EasyMotionSkin Tec AG Christian Keck (CEO) Schliessa 6 FL-9495 Triesen mail: ir@ems.ag

