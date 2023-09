Fresenius - Comeback eines bekannten Stabilitätsankers

Im herausfordernden 3. Quartal und im schwierigen September sorgt die Fresenius-Aktie für ein positives Gegengewicht. So konnte der Titel mit einer Performance von 20 % in den letzten drei Monaten und einem Plus von 3,5 % allein im September den jüngsten Börsenturbulenzen erfolgreich trotzen. Charttechnisch schlägt sich diese Entwicklung dank des Sprungs über die jüngsten Hochs bei rund 30 EUR in einer vermeintlichen Bodenbildung nieder. Als nachhaltig würden wir die Trendwende ansehen, wenn auch die Rückeroberung des Tiefs vom Oktober 2020 bei 31,03 EUR gelingt (siehe Chart). Rückenwind kommt dabei von der Bodenbildung und dem Abwärtstrendbruch im Verlauf des RSI sowie vom recht frischen MACD-Kaufsignal. Zuvor hatte der zuletzt genannte Trendfolger bereits eine langjährige positive Divergenz ausgeprägt. In dieser Gemengelage definiert die Kombination aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 37,25 EUR) und dem Jahrestief von 2018 bei 38,28 EUR das nächste Erholungsziel. Als Absicherung auf der Unterseite ist dagegen das Hoch vom Mai bei 29,05 EUR prädestiniert.

Fresenius (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Fresenius

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.