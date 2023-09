Helvetia steigert Gewinn, erzielt profitables Wachstum und schreitet mit Strategieumsetzung erfolgreich voran

«Stabilität dank breiter Diversifikation sowie das Ergreifen von profitablen Wachstumschancen prägen das erste Halbjahr 2023 wesentlich und ermöglichten ein bemerkenswertes Wachstum sowie einen deutlich höheren Gewinn im Vergleich zur Vorjahresperiode. Basis dafür sind die soliden technischen Resultate in unserem Kerngeschäft. Gleichzeitig haben wir erfolgreich neue Geschäftsfelder ausgebaut. Damit haben wir im ersten Halbjahr 2023 erneut Wert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre geschaffen», sagt Philipp Gmür, Group CEO Helvetia, zum Halbjahresabschluss 2023. Helvetia berichtet mit dem Halbjahresabschluss 2023 erstmals gemäss den neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 17 und IFRS 9. Sämtliche Vorjahreszahlen werden auf vergleichbarer Basis dargestellt.

Nicht-Lebengeschäft als Treiber des profitablen Wachstums im Kerngeschäft

Die Helvetia Gruppe führte im ersten Halbjahr 2023 ihren Wachstumskurs mit Fokus auf profitable und kapitaleffiziente Geschäftsfelder wie das B2B2C- und das Fee-Geschäft sowie die Sparten von Specialty Markets erfolgreich fort. Das Geschäftsvolumen betrug CHF6687.0 Mio. (1. Halbjahr 2022: CHF6418.7 Mio.). Zu konstanten Wechselkursen bedeutet dies einen Anstieg um 6.0 Prozent (in Schweizer Franken: 4.2 Prozent). Die versicherungstechnischen Erträge beliefen sich auf CHF4293.6 Mio. (1. Halbjahr 2022: CHF4047.3), was einem währungsbereinigten Zuwachs von 8.4 Prozent entspricht.

Das Nicht-Lebengeschäft war ein starker Wachstumstreiber und verzeichnete insgesamt einen währungsbereinigten Zuwachs des Geschäftsvolumens von 13.2 Prozent auf CHF4200.3 Mio. Helvetia legte in diesem Geschäftsbereich in allen Segmenten breit abgestützt über verschiedene Sparten zu. Dabei lag das Wachstum in den drei grössten Ländermärkten von Helvetia – der Schweiz (währungsbereinigt 10.0 Prozent), Spanien und Deutschland – sowie in Österreich über dem Markt (Wachstum Segment Europa währungsbereinigt insgesamt: 7.6 Prozent). Helvetia konnte somit im profitablen Kerngeschäft ihre Marktanteile weiter ausbauen. Das Geschäftsvolumen im Bereich Nicht-Leben des Segments Specialty Markets entwickelte sich ebenfalls sehr positiv (währungsbereinigt +30.5 Prozent), was primär auf ein ansteigendes Neugeschäft zurückzuführen ist. Zudem unterstützten vorteilhafte Preiseffekte das Wachstum in diesem Segment und trugen rund einen Drittel dazu bei.

Das Geschäftsvolumen der Lebensversicherung belief sich auf CHF2486.7 Mio. (währungsbereinigt -4.3 Prozent). Helvetia verfolgt weiterhin eine auf anlagegebundenes Geschäft und reine Risikoprodukte fokussierte Strategie. So wuchs das Geschäftsvolumen mit Depoteinlagen für Investmentverträge im Einzel-Lebengeschäft und mit der Rückversicherung von biometrischen Risiken in der Aktiven Rückversicherung. Aufgrund des anhaltenden marktweiten Trends von der Vollversicherung hin zu teilautonomen Lösungen fielen im Schweizer Kollektiv-Lebengeschäft die Sparprämien tiefer aus als in der Vorjahresperiode. Helvetia ist für diese Entwicklung mit ihren teilautonomen Produkten und Risikolösungen gut positioniert.

Robuste Versicherungstechnik und verbesserte Anlagemärkte

Helvetia erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2023 ein IFRS-Ergebnis nach Steuern von CHF257.8 Mio. Das Resultat lag damit deutlich über demjenigen der Vorjahresperiode (1.Halbjahr 2022: CHF 191.4 Mio.). Basis des guten Ergebnisses war eine robuste versicherungstechnische Entwicklung des Kerngeschäfts. Daneben war die sehr gute Entwicklung der Finanzmärkte ein wesentlicher Grund für den Ergebnisanstieg. Einen gegenläufigen Effekt hatte eine einmalige Wertberichtigung in der Höhe von CHF 26.9 Mio. auf den IFRS-Goodwill von MoneyPark, wie bereits Anfang September kommuniziert.

Im Nicht-Leben fiel das IFRS-Ergebnis nach Steuern mit CHF215.9 Mio. signifikant höher aus als in der Vorjahresperiode (1. Halbjahr 2022: CHF 71.4 Mio.). Neben der soliden operativen versicherungstechnischen Entwicklung wirkte sich hauptsächlich die im Vorjahresvergleich deutlich bessere Performance der Finanzmärkte vorteilhaft auf die Gewinne und Verluste aus Kapitalanlagen aus.

Im Geschäftsbereich Leben betrug das IFRS-Ergebnis nach Steuern im ersten Halbjahr 2023 CHF137.0 Mio. und lag damit auf der Höhe der Vorjahresperiode (1. Halbjahr 2022: CHF140.4 Mio.). Im soliden Ergebnis bestätigte sich die über die letzten Jahre verfolgte Strategie von Helvetia mit Fokus auf kapitalschonende anlagegebundene Produkte und Risiko-Lebensversicherungen. So verzeichnete Helvetia einen stabilen verdienten Anteil der vertraglichen Servicemarge von CHF188.5 Mio. (1. Halbjahr 2022: CHF193.4 Mio.), obschon im Vergleich zur Vorjahresperiode der Beitrag der Ende 2022 verkauften Lebensversicherungsgesellschaft SaNostra Vida nicht mehr enthalten war.

Combined Ratio von 94.0 Prozent

Die Combined Ratio der Gruppe betrug 94.0 Prozent (1. Halbjahr 2022: 92.8 Prozent) und lag damit am oberen Ende der angestrebten Bandbreite gemäss Strategie helvetia 20.25 von 92 bis 94 Prozent. Die Combined Ratio zeigte sich angesichts eines anhaltend von Inflation geprägten Umfelds, einzelner Grossschäden im Segment Europa und einer überdurchschnittlichen Frequenz von mittelgrossen Schadenfällen robust.

Verbesserte Neugeschäftsmarge und gesteigerte CSM im Lebengeschäft

Auch das Neugeschäft im Geschäftsbereich Leben entwickelte sich profitabel. Die Neugeschäftsmarge stieg auf 5.6 Prozent (1. Halbjahr 2022: 4.2 Prozent) an. Grund dafür waren das Wachstum mit profitablem Neugeschäft in der Aktiven Rückversicherung und positive Effekte der höheren Zinsen auf das Neugeschäft im Segment Europa.

Die vertragliche Servicemarge (CSM) wuchs gegenüber Ende 2022 an auf CHF4278.8 Mio. per 30. Juni 2023 (31. Dezember 2022: CHF3942.4 Mio.). Neben dem profitablen in der Berichtsperiode gezeichneten Neugeschäft trugen vor allem positive Finanzmärkte zum Anstieg bei.

Kapitalisierung ist unverändert hervorragend

Die Kapitalisierung von Helvetia ist unverändert hervorragend. Per 30. Juni 2023 betrug die geschätzte SST-Quote rund 300 Prozent. Zudem wird Helvetia von der Ratingagentur S&P Global Ratings (S&P) mit einem Rating von «A+» bewertet.

Helvetia erschliesst mit der Strategie helvetia 20.25 Wachstumschancen

Im ersten Halbjahr 2023 steigerte die Gruppe die Fee-Erträge währungsbereinigt um 10.2 Prozent und nahm damit wie in der Strategie helvetia 20.25 vorgesehen Wachstumschancen wahr. Treiber war das Ökosystem «Health & Care» von Caser in Spanien. Darüber hinaus hat die Kapitalerhöhung des Immobilienfonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund zu den Kommissionserträgen aus Asset-Management-Dienstleistungen für Dritte beigetragen. Insgesamt steuerte das Fee-Geschäft knapp 5 Prozent zum Ergebnis von Helvetia bei.

Neben dem Fee-Geschäft nimmt Helvetia auch mit dem Ausbau neuer Geschäftsfelder wie Embedded Insurance Wachstumschancen wahr. Mit dem Embedded-Insurance-Geschäft erschliesst Helvetia neue Kundenzugänge und schafft damit die Basis für weiteres profitables Wachstum. Dieses Geschäft hat Helvetia unter anderem mit der Akquisition von Mobile Garantie in Deutschland weiterentwickelt. Mobile Garantie ist ein Anbieter von massgeschneiderten Versicherungslösungen und Serviceleistungen für Autozusatzversicherungen, namentlich Garantieverlängerungs- und Reparaturkostenversicherungen.

Profitables Wachstum steht auch bei der Internationalisierung von Smile im Fokus, der führenden Online-Versicherung in der Schweiz. Nach dem erfolgreichen Start von Smile in Österreich im vergangenen Jahr hat Smile 2023 mit der Motorfahrzeugversicherung die Produktpalette in Österreich erweitert.

Umfassendes Angebot rund um das Thema Immobilien

Ein weiterer Schwerpunkt der Strategie helvetia 20.25 ist es, das eigene Angebot passend auf die Bedürfnisse der Kunden auszurichten. Um im Bereich Absicherung von Wohneigentum alle Dienstleistungen rund um den Kauf einer Immobilie aus einer Hand anbieten zu können, integriert Helvetia den Vertrieb von MoneyPark, dem führenden Anbieter in der Vermittlung von Hypotheken und Immobilien, in die eigene Vertriebsstruktur. Kundinnen und Kunden von Helvetia erhalten damit einen direkten Zugriff auf das Hypothekarangebot von über 150 MoneyPark Partnern. Dieses Angebot kann direkt mit Vorsorge- und Absicherungslösungen von Helvetia verbunden werden.

«Das erste Halbjahr 2023 zeigt erneut die Stärken von Helvetia: Mit einem robusten Kerngeschäft schaffen wir nachhaltig Wert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre. Dank unserer sehr guten Kapitalisierung und breiten Diversifikation verfügen wir über eine grosse Widerstandsfähigkeit. Und wir ergreifen erfolgreich Wachstumschancen. Ich freue mich sehr, meinem Nachfolger Fabian Rupprecht ein hervorragend aufgestelltes Unternehmen übergeben zu können», sagt Philipp Gmür, auf den wie im April angekündigt Fabian Rupprecht per Anfang Oktober als neuer Group CEO folgt.