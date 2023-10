GNW-Adhoc: Aduro Clean Technologies begrüßt neue Mitglieder im Customer Engagement Program

^SARNIA, Ontario, Oct. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR96&utm_m edium=PressRelease) (?Aduro" oder das ?Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Ausgangsmaterialien wie z. B. Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert zu verwandeln, freut sich, bekanntgeben zu können, dass zwei neue Mitglieder in das Customer Engagement Program (?CEP") aufgenommen wurden. Die Mitglieder, deren Identität vertraulich behandelt wird, sind weltweit führende Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehreren Milliarden US-Dollar, die in den Branchen Chemie und Kunststoffe eine wesentliche Rolle spielen und ihre Tätigkeit auf den globalen Energiemarkt ausweiten. Ihre umfangreichen und vielschichtigen Portfolios unterstreichen ihre Vielseitigkeit und ihr Engagement für Innovationen. Obwohl die Unternehmen verschiedene operative Schwerpunkte setzen, sind beide sehr daran interessiert, innovative Lösungen für die Herausforderungen im Zusammenhang mit Plastikmüll zu finden. Sie wollen die Grenzen der heutigen Technologien überwinden, um eine nachhaltige und effiziente Abfallverwertung zu erreichen. In diesem kostenpflichtigen Programm unterstützen die Mitglieder die Arbeit von Aduro finanziell. Das Unternehmen führt weiterhin Gespräche mit anderen Kandidaten und rechnet damit, in den kommenden Monaten weitere Mitglieder im CEP begrüßen zu können. Das Aduro CEP ermöglicht interessierten Organisationen die Durchführung

kontrollierter Versuche zur Bewertung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT").

Das Programm bietet potenziellen Kunden die Möglichkeit, detaillierte Kenntnisse zur Technologie zu erlangen, spezifische Probleme und Anforderungen zu erörtern und bei zukünftigen Projekten zusammenzuarbeiten. Außerdem ermöglicht das Programm Aduro, verschiedene Polymere in Abfällen mit unterschiedlichen Zusammensetzungen und Schadstoffanteilen aus verschiedenen Regionen und Branchen auf der ganzen Welt zu analysieren und damit zu experimentieren. Diese wichtigen Daten unterstützen das bereits vorhandene Scale-Up-Programm des Unternehmens und bringen den Entwurf und Ausbau der Reaktoreinheit mit kontinuierlichem Durchfluss für nachfolgende Tonnen pro Tag voran. Die gewonnen Erkenntnisse tragen auch zur Schaffung von Lösungen bei, die genau auf die spezifischen Anforderungen und Herausforderungen in verschiedenen Branchen, Regionen und Organisationen zugeschnitten sind. Das CEP ist dafür konzipiert, das Potenzial unserer HCT im realen Einsatz zu zeigen. Dreh- und Angelpunkt des Programms ist unser Ziel, frühzeitig mit Organisationen in Kontakt zu kommen, die unsere innovative Technologie erkunden und möglicherweise übernehmen möchten. Wir bieten einen methodischen Prozess zur Bewertung von minderwertigen Ausgangsmaterialien, bei dem der Fokus auf der Umwandlung solcher Materialien in hochwertige Ressourcen liegt. Unser Engagement Program erstreckt sich über mehrere Phasen, von ersten Benchmarkbewertungen von Reaktoren im Labor bis hinzu erweiterten Tests im Durchflussreaktor - so gewinnen wir Erkenntnisse zur Skalierbarkeit der Technologie. Eine wichtige Funktion des CEP ist die Entwicklung einer umfangreichen Bibliothek mit detaillierten Informationen zur Zusammensetzung verschiedener minderwertiger Ausgangsmaterialien. Mit dem CEP verfolgen wir das Ziel, Partnerschaften mit wichtigen Unternehmen der Branche zu pflegen und den Weg für zukünftige kommerzielle Projekte zu ebnen. ?Dass wir zwei weitere Mitglieder dieses Kalibers in unser CEP aufnehmen konnten, ist ein wichtiger Meilenstein für Aduro. Damit haben wir derzeit fünf aktive Projekte", so Ofer Vicus, CEO von Aduro. ?Jedes neue Engagement erweitert unser Programm um eine einzigartige Perspektive, ermöglicht vielseitigere Einkommensquellen und stärkt das Vertrauen unserer Kunden und Investoren. Dies unterstreicht das erhebliche kommerzielle Potenzial unserer Hydrochemolytic(TM)- Technologie im globalen Markt." Über Aduro Clean Technologies Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und die Umwandlung von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die

Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem

Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der minderwertige Ausgangsmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts verwandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Ofer Vicus, CEO ovicus@adurocleantech.com (mailto:ovicus@adurocleantech.com) Abe Dyck, Investor Relations ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com) +1 604 362 7011 Arrowhead (https://arrowhead.bid/cnsx- act/?utm_source=Arrowhead%20ACT&utm_campaign=PR96&utm_medium=PressRelease) Thomas Renaud, Managing Director enquire@arrowheadbid.com (mailto:enquire@arrowheadbid.com) +1 212 619 6889 Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder vorhersagt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen des Managements auf Basis der zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die nicht im Einflussbereich der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Die kanadische Wertpapierbörse CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt. Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/321831fb-d915- 44b6-91a1-9c546a5d0812 °