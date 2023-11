ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Umsatz des IT-Dienstleisters sei schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Zahlen für das dritte Quartal. Die Dynamik müsse sich im Schlussquartal beschleunigen, damit die Wachstumsziele für das Gesamtjahr erreicht würden, so Woller. Über die Ergebnisziele mache er sich aber keine Sorgen./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2023 / 08:04 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

