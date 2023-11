AMAZON - Dunkle Wolken könnten aufziehen!

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 147,730 $ (Nasdaq)

In der Amazon-Aktie kam es gestern zum Start der neuen Handelswoche zu einem neuen Rallyhoch. Damit setzt sich der Aufwärtstrend, der Ende Oktober begonnen hat, dynamisch weiter fort und das, obwohl die Aktie aktuell so teuer wie noch nie in diesem Jahr ist. Vielleicht hoffen Anleger auf ein gut laufendes Abschlussquartal, inklusive einer grandiosen Black Week.

Vorsicht kann nicht schaden!

Über die Beweggründe der Marktteilnehmer können wir letztlich nur mutmaßen. Fakt ist, dass die Aktie in einem kurzfristigen Aufwärtstrend gehandelt wird, der sich höchst dynamisch präsentiert. Dies ist zwar bullisch zu werten, birgt aber auch Risiken. Es stellt sich zwangsläufig die Frage, wie viel Power die Bullen am Jahreshoch noch haben.

Es gibt jedoch noch ein paar weitere Risikofaktoren. Größere Sorgen könnte einem auch die Saisonalität bereiten. In den letzten zehn Jahren war der Dezember einer der schlechtesten Monate des Jahres. In 60 % der Fälle kam es zu Kursverlusten und annualisiert brachte es die Aktie auf einen Verlust von 27,58 %. (Quelle: seasonax.com)

kombinieren wir diese Tatsache mit dem Problembereich um 145 USD, nimmt die Skepsis zu. Immerhin wurde dieser Preisbereich seit Spätsommer als zu teuer angesehen. Ja, aktuell probieren sich die Bullen an einem nachhaltigen Ausbruch nach oben, so ganz über den Berg ist die Aktie aber noch nicht.

Fazit: In der Amazon-Aktie gibt es für mich momentan zu viele Risikofaktoren, um mir die Aktie erst jetzt am Jahreshoch ins Depot zu legen. Eine Rallybeschleunigung mit Zielen im Bereich von 160 USD ist nicht ausgeschlossen. Sollten sich die Käufer aber nicht nachhaltig durchsetzen können, dürften Abgaben unter 139 USD folgen. Ein Rücksetzer auf 133 USD und tiefer ist ebenfalls möglich.

Trading kannst du nicht nur lernen, du musst es auch! Ich helfe dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

Amazon Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)