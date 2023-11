Siltronic peilt bis 2028 Umsatzplus um über 40 Prozent an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Wafer-Hersteller Siltronic erwartet in den kommenden Jahren infolge der zunehmenden Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI), Digitalisierung und Elektromobilität rasantes Wachstum.

Bis 2028 solle der Umsatz auf über 2,2 Milliarden Euro und die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) auf einen hohen 30-Prozent-Wert steigen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Dies entspreche ausgehend von den Zielen für 2023 ein Umsatzplus von mehr als 40 Prozent. Bei der Ebitda-Marge werden in diesem Jahr 28 bis 30 Prozent angepeilt. Für 2024 rechne der Vorstand derweil noch mit Belastungen durch den noch anhaltenden Abbau der Lagerbestände bei Chipherstellern und die Anlaufkosten für den neuen Produktionsstandort in Singapur.

