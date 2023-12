EQS-News: artec technologies AG blickt optimistisch auf 2024

EQS-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Sonstiges

artec technologies AG blickt optimistisch auf 2024



07.12.2023

artec technologies AG blickt optimistisch auf 2024 KI-basierte Lösungen für Informationsgewinnung stoßen auf großes Interesse seitens Ministerien, Medien, Sicherheitskräfte, Broadcastern und Industrieunternehmen

Anfang 2024 soll das Geschäftsfeld XentauriX weiter ausgebaut werden Diepholz, 07. Dezember 2023: Das für die artec technologies AG, einem Anbieter von KI-basierten Lösungen für Informationsgewinnung, wichtige Jahresendgeschäft entwickelt sich derzeit erfreulich. Insbesondere die Nachfrage nach der Produktlinie XentauriX mit KI-basierten Lösungen für die Informationsgewinnung aus offenen Quellen wie beispielsweise Social Media, TV und Radio ist in der zweiten Jahreshälfte 2023 deutlich gestiegen. Zu den Interessenten zählen Ministerien, Medien, Sicherheitskräfte, Broadcaster und Industrieunternehmen. So hat artec im vierten Quartal 2023 unter anderem eine weitere Landesmedienanstalt als Kunden gewonnen. Damit gehören inzwischen 9 von 14 deutschen Landesmedienanstalten zum Kundenkreis des Technologieunternehmens. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung wird artec das Jahr 2023 voraussichtlich mit einem Umsatz zwischen 2,80 Mio. Euro und 2,90 Mio. Euro abschließen. Damit wird das Technologieunternehmen in einem gesamtwirtschaftlich schwierigen Jahr um ca. 15 % wachsen (Umsatz 2022: 2,50 Mio. Euro). Besonders erfreulich ist die Steigerung der wiederkehrenden Umsätze, die inzwischen 15 % des Gesamtumsatzes ausmachen. Die Gesamtleistung wird im Jahr 2023 voraussichtlich zwischen 3,10 Mio. und 3,20 Mio. Euro liegen (Gesamtleistung 2022: 2,90 Mio. Euro). Der aktuell positive Cashflow sowie die traditionell hohe Eigenkapitalquote unterstreichen die finanzielle Stärke der Gesellschaft und sind eine solide Basis, um sich auch künftig in einem gesamtwirtschaftlich schwierigen Umfeld positiv zu entwickeln. Im November und Dezember dieses Jahres bearbeitet artec technologies ein ungewöhnlich hohes Auftragsvolumen. Das Unternehmen ist bestrebt, alle Aufträge termingerecht bis Ende Dezember auszuliefern, um Abgrenzungen in der Auftragsfakturierung zum Jahresübergang zu minimieren, obwohl dies nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Aufgrund der aktuellen Geschäftsentwicklung wird artec optimistisch in das Jahr 2024 gehen. Insbesondere das Geschäftsfeld XentauriX Open Source Intelligence soll weiter ausgebaut werden. So ist unter anderem geplant, den Bereich Anfang des kommenden Jahres vertrieblich und technologisch weiterzuentwickeln.

Über die artec technologies AG

Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Dabei wird zunehmend künstliche Intelligenz eingesetzt. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. >> www.artec.de

>> www.xentaurix.com

Kontakt Presse und Investor Relations:

artec technologies AG

Fabian Lorenz

E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516

