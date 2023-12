NVIDIA: Bullen planen nächsten Coup

Nach der einen großen Kaufwelle aus dem Zeitraum zwischen Oktober 2022 und August dieses Jahres schlug die NVIDIA-Aktie in eine Seitwärtskonsolidierung ein, die sich im weiteren Verlauf als Rechteck entpuppte. Dort verweilt NVIDIA zwar immer noch, allerdings zeigt die jüngere Kaufwelle aus November Grundzüge eines Ausbruchsversuchs und damit einhergehender 123-Erholung. Dieses Szenario könnte die Aktie auf frische Rekordhochs katapultieren.

Ausbruch bestätigen lassen

Wochenschlusskurse oberhalb der Barriere von 502,66 US-Dollar könnte eine neuerliche Kaufwelle auslösen und dem Wertpapier rechnerisch Kurspotenzial an 563,40 US-Dollar verschaffen, eine überschießende Welle könnte sogar an 586,00 US-Dollar heranreichen und würde sich entsprechend für ein Long-Investment qualifizieren. Sollte jedoch der Boden aus Anfang Dezember um 460,77 US-Dollar zu Bruch gehen, müsste ein Rücklauf zurück auf die untere Begrenzung um 403,00 US-Dollar bei NVIDIA zwingend eingeplant werden. Aktuell deutet sich ein derartiges Szenario wegen der fortwährenden Aufwärtsdynamik nicht an, vielmehr sind Long-Positionen klar zu favorisieren.