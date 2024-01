KORRKETUR/ANALYSE-FLASH: UBS startet Aixtron mit 'Sell' - Ziel 26,90 Euro

(Korrigiert wurde der Analystenname.)

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Aixtron mit "Sell" und einem Kursziel von 26,90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Trotz des jüngsten soliden Wachstums des Halbleiterindustrie-Zulieferers und der stark erwarteten Zahlen zum vierten Quartal glaube sie, dass dies kurzfristig nicht nachhaltig sei, schrieb Analystin Madeleine Jenkins in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für 2024 rechnet sie mit einem kaum existenten Umsatzwachstum, während die Konsensschätzung bei 13 Prozent liege./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2024 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2024 / 16:43 / GMT

