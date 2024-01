Marketinginformation | Kapitalanlagerisiko









BlackRock: Globaler Anlageausblick 2024



19. Dezember 2023





Aus Anlegersicht war es ein versöhnlicher Abschluss für das Jahr 2023, nach den schmerzlichen Kursrückschlägen sowohl an den globalen Aktien- als auch Anleihemärkten im Ausnahmejahr 2022. Doch war es ein schwankungsreiches Börsenjahr 2023, geprägt durch ein ganzes Potpourri an wechselnden Marktnarrativen, die für ein Auf und Ab der Kurse an den Aktien- und Anleihenmärkten führte. Von Rezessionssorgen und ausgeprägten Zinssenkungserwartungen zu Beginn des Jahres über die Hoffnung auf eine „sanfte Landung“ der Wirtschaft im Sommer, ungeachtet der scharfen Straffung der Geldpolitik, bis hin zu der Aussicht auf längerfristig höhere Zinsen dies- und jenseits des Atlantiks (Stichwort „Zinsplateau“ oder „Tafelberg“ statt „Matterhorn“), die für eine kräftige Kurskorrektur im späten Sommer gesorgt hatten, gefolgt von einem ausgeprägten Zinssenkungsoptimismus im Lichte rückläufiger Inflationsraten, der durch die jüngste Sitzung der US-Notenbank Fed nurmehr befeuert wurden. Als Fed-Chef Jerome Powell bei der Pressekonferenz am 13. Dezember vor die Mikrofone trat, stellte er erstmals mündlich die Zinswende in Aussicht. Auf tragische Weise hat sich im Jahr 2023 zudem eine Renaissance der geopolitischen Zersplitterung weiter manifestiert. Besonders erstaunt hat die meisten Marktteilnehmer in diesem Jahr wohl zum einen die ungewöhnlich hohe Volatilität am Anleihenmarkt, getrieben von erratischen geldpolitischen Erwartungen. An den Aktienmärkten wiederum ließ sich mit Faszination verfolgen, wie strukturellen Verschiebungen, allen voran der Vormarsch der Künstlichen Intelligenz (KI), „klassische“ gesamtwirtschaftliche Einflussgrößen überlagerten. Diese MegaForces spielten eine Rolle für die außerordentlich hohe Streuung der Performance, die im Jahr 2023 Fingerspitzengefühl bei der Anlage entlohnte.



Das Steuer in die Hand nehmen – neue Anlagechancen nutzen

Insgesamt befinden wir uns in einem neuen Marktregime mit anderen, aber zahlreichen Anlagemöglichkeiten.

Anhaltende Angebotsengpässe, etwa in Form der schrumpfenden Erwerbsbevölkerung und damit einhergehendem Lohndruck, zwingen die Zentralbanken fortgesetzt zu einer straff ausgerichteten Geldpolitik. Mehr Volatilität in der Wirtschaft und an den Märkten ist die Folge. Wir finden Chancen mithilfe eines dynamischen, selektiveren Ansatzes – etwa, indem wir innerhalb der Anlageklassen gezielter vorgehen und Megatrends nutzen, das bedeutet strukturelle Verschiebungen wie den Vormarsch der Künstlichen Intelligenz und die Neuordnung globaler Lieferketten, die heute wie künftig die Renditen antreiben können.

