ABB sieht begrenzte Auswirkungen durch Konflikt im Roten Meer

Davos (Reuters) - Der Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB sieht nur begrenzte Auswirkungen des Konflikts im Roten Meer auf seine Lieferketten.

"Ich denke, dass es für ABB weniger Auswirkungen hat, weil unsere Komponenten und Produkte dort produziert werden, wo wir sie verkaufen", sagte Verwaltungsratspräsident Peter Voser am Montag in einem Interview vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos.

Auf die Frage, welcher Markt nach Wert und Größe am schnellsten wachsen wird, hob Voser Indien hervor und bezeichnete es als Schlüsselmarkt für ABB, gefolgt von den USA und China. Im Jahr 2022 erzielte der Hersteller von Industrierobotern in Indien einen Umsatz von 1,14 Milliarden Dollar. Voser zeigte sich trotz der aktuellen geopolitischen Spannungen und des langsameren Wirtschaftswachstums zuversichtlich für China. ABB plane dort keine Strategieänderungen.

Auch der Zukunft der Künstlichen Intelligenz (KI) steht er positiv gegenüber. "Es gibt sicherlich ein disruptives Element, aber das ist nicht Teil meines Vokabulars. Ich sehe darin eine Chance", sagte er. KI bedürfe allerdings einer Regulierung. ABB hat vor kurzem Sevensense gekauft - ein Unternehmen, das sich auf die Verbesserung der Mobilität von Industrierobotern spezialisiert hat, indem es KI und 3D-Bilderkennung einsetzt, um sich in Fabriken und Lagern zu bewegen.

