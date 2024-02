EQS-News: 'Innovation durch Partnerschaften: Die Your Family Entertainment AG integriert Künstliche Intelligenz (KI) in die Unternehmensstrategie'

EQS-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Sonstiges

'Innovation durch Partnerschaften: Die Your Family Entertainment AG integriert Künstliche Intelligenz (KI) in die Unternehmensstrategie'



01.02.2024 / 12:51 CET/CEST

Corporate News der Your Family Entertainment AG

"Innovation durch Partnerschaften:

Die Your Family Entertainment AG integriert Künstliche Intelligenz (KI) in die Unternehmensstrategie" München, den 1. Februar 2024 Die Your Family Entertainment AG (YFE), ein führendes börsennotiertes Medienunternehmen in der Familienunterhaltung (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV), initiiert eine Strategie, die die Rentabilität durch den Einsatz von KI in drei Schlüsselbereichen revolutionieren soll. Der Vorstand der YFE setzt verstärkt auf die Nutzung von Künstlicher Intelligenz im operativen Geschäft über i) Lokalisierung und Sprachanpassung, ii) Qualitätssteigerung bestehender Inhalte sowie iii) effiziente Inhaltsanalyse und Trendvorhersage. „Durch die Nutzung fortschrittlicher KI-Technologien werden wir die Sprachversionen unserer Inhalte erweitern. Dies unterstützt unseren hohen Anspruch und stellt sicher, dass unsere Inhalte in jeder Sprache kindgerecht und grammatikalisch korrekt sind“, so Dr. Stefan Piëch, CEO der YFE AG. „Die Verwendung von KI-Tools zur Überarbeitung des bestehenden Contents ermöglicht zudem eine signifikante Verbesserung der Bildqualität. Dies entspricht den wachsenden Anforderungen des Publikums und verstärkt die strategische Position als etablierter und preisgekrönter Anbieter für qualitativ hochwertige Familienunterhaltung“. Daneben erlaubt die Anwendung von KI, Inhalte effizient zu analysieren und zu optimieren. Die Technologie unterstützt das Erkennen von Mustern und Trends in Sehgewohnheiten und hilft, zukünftige Markttrends vorherzusagen. Dies wird nicht nur die Reichweite und Rentabilität steigern, sondern auch neue Chancen für die bestehende Filmbibliothek aufdecken und der YFE ermöglichen, das Portfolio an die sich ständig ändernden Bedürfnisse und Interessen des globalen Marktes anzupassen. „Unsere Mediathek, mit einem originären Produktionswert von über 1,2 Milliarden Euro, steht im Zentrum unserer Strategie. Die Verwendung von KI-gestützter Bild- und Tonbearbeitungs-Technologie ermöglicht es, die Qualität unserer Serien und Filme signifikant zu erhöhen. Wir werden keine neuen IPs durch ‘Generative Künstliche Intelligenz‘ erstellen, solange dieser Bereich nicht endgültig ausjudiziert ist. Unsere bestehenden IPs bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, den bestehenden Content aufzuwerten und zu erweitern“, erklärt CEO Dr. Stefan Piëch weiter. „Häufig wird KI als Bedrohung für die Kreativbranche gesehen. Wir sehen gerade für unser Geschäftsmodell in Kombination mit unserer umfassenden IP enorme Chancen und Potenziale. Wir freuen uns daher, dass wir für das Projekt auf die Expertise mehrerer fachkundiger strategischer Partner zurückgreifen können.“ 1. Kooperation mit Adesso SE / Dienstleister im IT-Bereich „Künstliche Intelligenz ermöglicht Medienunternehmen eine neue Sicht auf ihre Verwertungsrechte. So können Videos mit ausführlichen Metadaten beschrieben werden, neue lippensynchrone Sprachfassungen sind möglich, eine automatische Untertitelung in fast allen Sprachen ist leicht herzustellen, es können automatisch Highlights produziert werden, ja sogar Bücher können aus Videos entstehen. Für das Unternehmen ergeben sich neue Erlösquellen und für die Mitarbeiter Entlastung von eintöniger Arbeit, womit die gewonnene Zeit für neue kreative Ideen genutzt werden kann“, so Jürgen Sewczyk, Managing Partner von Adesso.

2. Partnerschaft mit Lalamu Studio, Spezialist für KI-Synchronisation "Unser KI-Modell für Lippensynchronisation (Lalamu Studio) zeichnet sich besonders dadurch aus, dass es nicht sprechende Charaktere in Videos zum Sprechen bringt und nicht nur bei menschlichen, sondern auch bei nicht-menschlichen (z.B. Animation) Gesichtern beeindruckende Ergebnisse erzielt. Durch die Kombination von KI-Tools wie Text-to-Video, Text-to-Speech, Voice Cloning und Lip Sync (Lippensynchronisation) ist bereits jetzt ein deutliches Umdenken in der Kreativ- und Filmbranche zu erkennen“, so Matthias Spitzer, CEO von Lalamu.

3. Zusammenarbeit mit Relativity GmbH / Mindverse, führender Anbieter von KI-basierten Analysewerkzeugen



Zudem ist YFE eine Kooperation mit der Relativity GmbH, die mit ihrem Produkt Mindverse ein führender Anbieter von KI-basierten Analysewerkzeugen ist, eingegangen. „Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, nach dem höchsten europäischen Datenschutzstandard Nutzerverhalten zu analysieren und unsere Inhalte noch präziser auf die Vorlieben und Bedürfnisse unserer Zielgruppe zuzuschneiden“ erläutert Dr. Stefan Piëch. Die Algorithmen von Mindverse werden es YFE ermöglichen aktuelle und zukünftige Trends im Medienkonsum zu identifizieren und darauf zu reagieren „Wir sind überzeugt, dass die Your Family Entertainment AG durch die KI-Integration ihre Position als Vorreiter im Bereich der kinder- und familienfreundlichen Unterhaltung weiter festigen wird. KI wird nicht nur dazu beitragen, den Produktionsprozess zu optimieren, sondern auch neue Formate und Geschäftsmodelle zu entwickeln, die den sich ständig verändernden Anforderungen des Marktes gerecht werden“, so Marcel Schadt, Head of Operations von Mindverse.

4. Cloud-Migration und Digitalisierung mit WTS Advisory AG, IT- und Digitalisierungs-Spezialist



Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie und Cloud-Migration des YFE-Geschäftsbetriebs begleiten die Spezialisten der WTS Advisory die YFE. „Die Anwendung von KI in Schlüsselbereichen des Kerngeschäfts kann wesentlich dazu beitragen, das Angebot zu erweitern und zu optimieren. Die Schaffung eines plattformgestützten Geschäftsmodells bietet über das klassische Geschäft hinaus Möglichkeiten des Betriebs einer Plattform as a service für andere Anbieter. In ihrer Gesamtheit schaffen die Faktoren Content-Management, neue Content-Generierung und Customer Management eine solide Basis für die erfolgreiche Integration und Anwendung von KI und positionieren die Your Family Entertainment AG als innovativen Vorreiter in der digitalen Medienlandschaft“, so Dieter Becker, Managing Partner der WTS Advisory AG. Mit dieser KI-Strategie und starken Partnern bekräftigt YFE ihre Entschlossenheit, neue Marktsegmente zu erschließen und das Unternehmen zu einem führenden Medienunternehmen in der Nutzung von KI zu machen.

Über Your Family Entertainment AG: Die Your Family Entertainment AG (YFE) mit Sitz in München, ist eines der führenden deutschen Unternehmen in der Produktion und Distribution von Kinder- und Familienprogrammen. YFE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) und wird ebenfalls an den Börsenplätzen Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, sowie auf XETRA gehandelt. YFE besitzt eine der größten unabhängigen Programmbibliotheken Europas mit beliebten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen". Die Inhalte von YFE sind für ihre Bildungsqualität, Unterhaltungswert und Gewaltfreiheit bekannt. YFE betreibt den mehrfach ausgezeichneten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", der auf vier Kontinenten präsent ist, den Free-TV-Sender "RiC TV" sowie verschiedene mobile und digitale Kanäle weltweit. Im Dezember 2021 konnte YFE Kartoon Studios (NYSE: TOON), ehemals Genius Brands International aus Hollywood, als neuen Hauptaktionär gewinnen. YFE und Kartoon Studios bieten unter dem Motto "Content with a Purpose" qualitativ hochwertige Inhalte einem globalen Publikum an.

Your Family Entertainment AG

Michael Huber

Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0

Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91

EMail: michael.huber@yfe.tv

www.yfe.tv www.yfe.tv

