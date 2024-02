Zinssenkung voraus - jetzt noch Zinsen sichern? | Geldanlage | Anleihen | Börse Stuttgart

Sollten Anleger sich jetzt noch schnell die aktuellen hohen Zinsen sichern, bevor die Notenbanken wieder an der Zinsschraube drehen? Aber – ist es wirklich schon bald so weit? Welche Erwartungen haben die Finanzexperten und wie positionieren sich die Anleger derzeit? Einschätzungen von Jens Furkert, Leiter des Anleihenhandels an der Börse Stuttgart, der zudem verrät, welche Anleihen derzeit besonders beliebt sind.



00:00 ► Zinssenkung voraus? Ist es tatsächlich schon so weit?

03:25 ► So viel Zinssenkung ist schon eingepreist

04:24 ► Die beliebtesten Anleihen an der Börse Stuttgart

05:22 ► US-Anleihen: Mehr Rendite, aber...

06:40 ► Woher kommt der hohe Renditeaufschlag der US-Anleihen?

07:36 ► Emerging Markets Anleihen

08:05 ► Neuemissionen - Flut an neuen Anleihen

09:25 ► Bonds Weekly - wöchentliche News rund um den Anleihenmarkt



