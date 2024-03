Dell | Daimler Truck | Gibt es bei Celsius Holding KI-Getränke?

Die Daten zur PCE Inflation in den USA haben gestern keine unschöne Überraschung bereit gehalten. Das hat zu einer kleineren Erleichterungsrally am gestrigen Handelstag geführt. Allerdings gönnen die Märkte sich bereits heute wieder eine Verschnaufpause. Erneute Probleme im Bankensektor dämpfen das positive Sentiment. Derweil gehen Aktien von Dell nachbörslich durch due Decke. Hier machen sich tatsächlich beträchtliche Umsatzsteigerungen im Zusammenhang mit KI Produkten bemerkbar. Aber auch die Old Economy scheint zu laufen. So sind Aktien von Daimler Truck heute enorm gefragt. Martin schaut, was da los ist. Und auch beim Getränkehersteller Celsius Holding ist eine Kursexplosion erkennbar. Gibt es hier etwa KI-haltige Getränke?

