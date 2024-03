TAGESVORSCHAU: Termine am 4. März 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 4. März 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Gurit, Jahreszahlen 07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen (9.30 h Bilanz-Pk, 14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen 07:25 CHE: SNB, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Henkel, Jahreszahlen (11.00 h Bilanz-Pk, 9.00 h Analystenkonferenz) 10:00 DEU: Sixt, Call zu den Jahreszahlen 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 1/24 TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Investitionen Q4/23 08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 2/24 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 2/24 10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 3/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Jahrespressekonferenz des BHB (Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten), Köln 11:00 DEU: GDL-Pk nach dem erneuten Scheitern der Bahn-Tarifverhandlungen 11:00 DEU: Pk Vorstellung 1. Frühjahrsgutachten Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA) 12:30 DEU: Online-Veranstaltung «Klamme Kassen, knappe Mittel - Wie ist der grüne Transformationsprozess dennoch zu beschleunigen?» des Deutsche Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und der Europäische Investitionsbank (EIB) + Vorstellung des aktuellen Investitionsberichts der EIB DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin Partnerland ist Oman. 10.00 Eröffnungs-Pk Reiseverband DRV und Oman 18.00 Eröffnungsveranstaltung 10:30 DEU: Pk der neuen LBS Landesbausparkasse Süd (auch online), Stuttgart 11:00 DEU: Pk Vorstellung 1. Frühjahrsgutachten Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA), Frankfurt/M. DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht Schule sowie Mercedes-Werke und Vakuumtechnik-Unternehmen J. Schmalz + 10.00 Sindelfingen: Der Bundeskanzler besucht anlässlich des EU-Projekttages an Schulen die Gottlieb-Daimler-Schule 1 + 11.40 Sindelfingen: Besuch Mercedes-Werk Besuch der Betriebsversammlung, Besichtigung der Produktion und neuer Modelle + 15.00 Pressestatement + 1.600 Glatten: Besuch Vakuumtechnik-Unternehmen J. Schmalz BEL: Europäische Konferenz der Ministerinnen und Minister für Wohnungsbau u.a. zu Vorschlägen zur Verbesserung des Zugangs zu bezahlbarem und menschenwürdigem Wohnraum und Förderung des Zugangs von Organisationen des sozialen Wohnungsbaus zu langfristigen EU-Finanzierungen AUT: Gouverneursrat der IAEA beginnt Frühjahrstagung Das Leitungsgremium der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) berät unter anderem über die Lage im Iran und in der Ukraine BEL: Treffen der EU-Justiz- und Innenminister und -Ministerinnen - 1. Tag u.a. mit EU-Justizkommissar Didier Reynders und EU-Innenkommissarin Ylva Johansson + 17.50 Pk mit EU-Innenkommissarin Johansson BEL: Treffen der EU-Energieministerinnen und -minister u.a. voraussichtlich zu Versorgungssicherheit und Vorbereitung auf den nächsten Winter 2024-2025, zur Flexibilität als wichtiges Instrument für die Energiewende, koordinierte Maßnahmen zur Reduzierung der Gasnachfrage + 17.00 Pk mit EU-Energiekommissarin Kadri Simson CHN: Vor dem Volkskongress: Wie geht es mit Chinas Wirtschaft weiter? Am 5. März beginnt in Peking das für China wichtigste politische Treffen des Jahres.

