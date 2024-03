ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Hellofresh auf 'Equal Weight' - Ziel 7,60 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hellofresh von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 12,00 auf 7,60 Euro gekappt. Eine nähere Betrachtung des US-Marktes anhand von Kreditkartendaten gebe Anlass zur Sorge um das dortige Kochboxengeschäft, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der Verschuldung und des Umsetzungsrisikos bei einem komplexen Strategiewechsel mangele es ihr an Vertrauen in die Zielsetzungen./tih/la

