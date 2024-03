Martin bespricht heute folgende Aktien: SGL Carbon, Krones, Fresenius, Adidas, BMW, Reddit, FactSet, Accenture, FedEx, Lululemon, Nike und Apple.

Die Märkte halten sich auf hohem Niveau und die Marktbreite nimmt weiter zu. In vielen Segmenten zeigen immer mehr Aktien eine deutliche Stärke, die Rally sieht gesund aus. Nicht so gesund sieht allerdings die Nike-Aktie aus. Hier scheint die ersehnte Wende noch nicht in Reichweite. Der Kurs gibt deutlich nach.

Die FedEx-Aktie ist dagegen gesucht. Bessere Margen lassen Anleger beruhigt in die Zukunft schauen.

Bei Lululemon hat die Euphorie wohl vorerst ein Ende. Nach Zahlen lautet die Frage hier nun „Rücksetzer kaufen, oder Finger weg?"