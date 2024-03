IT-Dienstleister Cancom peilt 2024 deutliches Wachstum an - Dividende stabil

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom rechnet im laufenden Jahr im schwierigen Umfeld mit einem deutlichen Wachstum. Der Erlös soll von 1,52 Milliarden Euro im Vorjahr auf 1,75 bis 2,0 Milliarden Euro zulegen, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte auf 130 bis 155 Millionen Euro steigen. Das wäre ein Plus von bis zu einem Drittel gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten bislang Werte im unteren Bereich der Prognosespanne auf dem Zettel.

Eckdaten zum vergangenen Jahr hatte der Bechtle -Konkurrent bereits vorgelegt. Das auf die Aktionäre entfallende Konzernergebnis stieg von 30,8 auf 36,8 Millionen Euro. Die Dividende will Cancom mit 1,00 Euro je Aktie wie erwartet stabil halten./men/jha/