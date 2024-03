Methanol-Containerschiff 'Ane Maersk' in Hamburg erwartet

HAMBURG (dpa-AFX) - Die dänische Reederei Maersk hat ihr erstes großes, methanolbetriebenes Containerschiff auf die Reise nach Hamburg geschickt. Am Donnerstagmorgen (7.00 Uhr) soll die "Ane Maersk" zum ersten Mal in den Hafen der Hansestadt einlaufen.

Das Schiff wird mit sogenanntem grünen Methanol betrieben. Die "Ane Maersk" wurde bei Hyundai Heavy Industries in Südkorea gebaut und fasst mehr als 16 000 Standardcontainer (TEU). In den kommenden beiden Jahren will Maersk noch 17 weitere Containerschiffe dieser Größe in Betrieb nehmen. Methanol, das klimaneutral mit Hilfe grüner Energie hergestellt wird, gilt in der Schifffahrt als einer der aussichtsreichsten Treibstoffe, um bislang überwiegend verwendete fossile Treibstoffe wie Schiffsdiesel oder Schweröl zu ersetzen.

Die "Ane Maersk" soll künftig zwischen Europa und Asien pendeln. Im September 2023 hatte das Unternehmen bereits das kleinere Feederschiff "Laura Maersk" getauft, nach Angaben der Reederei das weltweit erste methanolfähige Containerschiff./rgr/DP/ngu