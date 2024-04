EQS-RPT: Carl Zeiss Meditec AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Jena, 02. April 2024

Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) hat am 02. April 2024 einen Darlehensvertrag mit der Carl Zeiss AG, Oberkochen, abgeschlossen. Die Carl Zeiss AG hält direkt und indirekt rund 59 % der Anteile an der Carl Zeiss Meditec AG. Zweck des Darlehens ist die Teilfinanzierung der am 15. Dezember 2023 angekündigten Übernahme von Dutch Ophthalmic Research Center (International) BV, Zuidland, Niederlande (D.O.R.C.).

Unter dem Darlehensvertrag erhält die Carl Zeiss Meditec AG von der Carl Zeiss AG ein unbesichertes, endfälliges Darlehen in Höhe von 400 Mio. € zu einem Zinssatz von 3,66% p.a. und einer Laufzeit von 3 Jahren beginnend mit der Auszahlung. Das Darlehen kann jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig zurückgezahlt werden.



Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG hat dem Abschluss des Darlehensvertrages zugestimmt.