EQS-News: BRAIN Biotech AG unternimmt nächsten Schritt zur Optimierung der Gruppenstruktur

BRAIN Biotech AG unternimmt nächsten Schritt zur Optimierung der Gruppenstruktur



Die BRAIN Biotech Gruppe wird zur weiteren Optimierung und Vereinfachung der Gruppenstruktur die AnalytiCon Discovery GmbH mit der BRAIN Biotech AG verschmelzen.

Zwingenberg, 16. April 2024 – Der Vorstand der BRAIN Biotech AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Verschmelzung der AnalytiCon Discovery GmbH auf die BRAIN Biotech AG beschlossen. Die AnalytiCon Discovery GmbH mit Sitz in Potsdam ist bereits eine 100%ige Tochtergesellschaft der BRAIN Biotech Gruppe.

Durch diese rechtliche Reorganisation wird die Struktur der BRAIN Biotech Gruppe weiter optimiert und vereinfacht. Das operative Geschäft der beiden Einheiten bleibt hiervon unberührt und wird unverändert an den jeweiligen Standorten weitergeführt.

Michael Schneiders, CFO der BRAIN Biotech AG, kommentiert den Zusammenschluss: „Nachdem wir im letzten Jahr unser Produktgeschäft unter dem Dach der Biocatalysts zusammengeführt haben, erfolgt nun der nächste logische Schritt: Wir fassen unsere wissenschaftlichen Service-Dienstleistungen im Geschäftssegment BioScience unter dem Dach der BRAIN Biotech AG rechtlich zusammen. Für unsere Mitarbeitenden an beiden Standorten sowie für unsere Geschäftspartner ergeben sich hieraus keine spürbaren Veränderungen.“

Weiterführende Unterlagen zum beschlossenen Zusammenschluss der BRAIN Biotech AG mit der AnalytiCon Discovery GmbH können auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.brain-biotech.com/de/merger-information eingesehen werden.

Über BRAIN Biotech

Die BRAIN Biotech AG ist ein führender europäischer Anbieter von biobasierten Produkten und Lösungen wie Enzymen und Proteinen, mikrobiellen Produktionsstämmen, Naturstoffen sowie biotechnologischen Lösungen für nachhaltigere industrielle Prozesse. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereiche Ernährung, Gesundheit und Umwelt.

Die BRAIN Biotech AG ist die Muttergesellschaft der international tätigen BRAIN Biotech Group. Der Konzern gliedert seine Geschäftstätigkeit in drei Segmente: Das Segment BioProducts umfasst das Produktgeschäft mit spezialisierten Enzymen sowie sonstigen Proteinen, für deren Herstellung der Konzern Fermentationsanlagen in Großbritannien sowie Produktionsanlagen in Kontinentaleuropa und in den USA betreibt. Im Segment BioScience werden forschungsintensive kundenspezifische Lösungen auf Basis von Enzymtechnologie, Stammentwicklung, Bioprozessentwicklung und Naturstoffscreening angeboten. Im Segment BioInkubator führt das Unternehmen eigene oder mit Partnern initiierte F&E-Projekte mit hohem Wertschöpfungspotenzial durch. Ein besonders vielversprechendes Inkubator-Projekt betrifft den Aufbau einer eigenen CRISPR-basierten Geneditierungs-Technologieplattform, die derzeit von der Akribion Genomics (in Gründungsplanung) auf- und ausgebaut wird.

Durch eigene F&E-Aktivitäten erweitert die Unternehmensgruppe kontinuierlich ihr Produktportfolio im Bereich der Spezialenzyme und Small Molecules. Letztere sind Ausgangspunkt für Screenings, z.B. nach neuartigen Wirkstoffkandidaten für pharmazeutische Anwendungen.

Die BRAIN Biotech AG ist seit dem 9. Februar 2016 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (Börsenkürzel: BNN; Wertpapierkennnummer: ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Das Unternehmen beschäftigt rund 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2022/23 einen Umsatz von 55,3 Millionen Euro.

Mehr Informationen unter: www.brain-biotech.com, LinkedIn, Threads und Youtube.

Über AnalytiCon Discovery

AnalytiCon Discovery GmbH ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit langjähriger Expertise in der Naturstoffchemie. Das in Potsdam ansässige Unternehmen hat sich auf niedermolekulare Verbindungen spezialisiert und bietet Kunden aus den Bereichen Pharma, Kosmetik, Lebensmittel und Landwirtschaft den Aufbau von Substanzbibliotheken, die Identifizierung von Wirkstoffen und deren synthetische Optimierung sowie die Produktion der Wirkstoffe im kommerziellen Maßstab an. Seit 2013 ist AnalytiCon ein Unternehmen der BRAIN Biotech Gruppe. Weitere Informationen: www.ac-discovery.com

Kontakt Investor Relations BRAIN Biotech

Martina Schuster

Investor Relations

Tel.: +49 6251 9331-69

E-Mail: ms@brain-biotech.com

Kontakt Medien BRAIN Biotech



Dr. Stephanie Konle

PR & Corporate Communications

Tel.: +49 6251 9331-70

E-Mail: stk@brain-biotech.com

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der BRAIN Biotech AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der BRAIN Biotech AG und der BRAIN Biotech Group und Entwicklungen betreffend die BRAIN Biotech AG und die BRAIN Biotech Group können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN Biotech AG haben.

Die BRAIN Biotech AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

