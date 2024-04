Swiss Re lanciert Swiss Re Life Guide Scout, einen auf generativer KI basierenden Underwriting-Assistenten

Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Kooperation/Markteinführung

Swiss Re lanciert eine erweiterte Version ihres marktführenden Underwriting-Handbuchs Life Guide

Die neue Version ist mit Swiss Re Life Guide Scout ausgestattet, einem durch generative KI gestützten Underwriting-Assistenten, der die Effizienz und Qualität des Underwritings erhöhen soll

Zürich, 22. April 2024 – Swiss Re führt eine erweiterte Version ihres Life & Health Underwriting-Handbuchs Life Guide ein. Die neue Version ist mit Swiss Re Life Guide Scout ausgestattet, einem von Swiss Re entwickelten und durch generative KI gestützten Underwriting-Assistenten, der den Microsoft Azure OpenAI-Service integriert. Swiss Re Life Guide Scout trägt dazu bei, die Effizienz und Qualität des Underwritings zu steigern, indem es auf Fragen von Underwritern in natürlicher Sprache Antworten aus kuratiertem Expertenwissen generiert.

Das Underwriting von Lebens- und Krankenversicherungen ist ein komplexer Vorgang. Zur Einschätzung des Risikos sind genaue und aktuelle Informationen zu Antragstellern erforderlich. Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, investieren Underwriter viel Zeit in die Suche und Überprüfung von Informationen mithilfe von Standard-Suchwerkzeugen, um relevante Quellen und Fakten zu identifizieren.

Life Guide, das weltweit führende Handbuch für das Underwriting von Lebens- und Krankenversicherungen, hilft Kunden, aktuelle und zukünftige Risiken zu verstehen, damit sie fundierte Entscheidungen treffen und starke, nachhaltige Portfolios aufbauen können.

Die erweiterte Version von Life Guide, die jetzt mit Swiss Re Life Guide Scout ausgestattet ist, einer neuen Funktion, die auf generativer KI basiert, hilft Underwritern, die Risikobewertung zu beschleunigen. Mit Swiss Re Life Guide Scout können Underwriter fachliche Fragen stellen und erhalten innerhalb von Sekunden eine von KI generierte Antwort mit Angabe der Informationsquelle. Damit können sie schnellere und präzisere Entscheidungen treffen und den Wissenstransfer verbessern. Mit einer soliden Datengrundlage und fortschrittlichen Analysefunktionen ermöglicht die Integration des Azure OpenAI-Service tiefgreifendere Erkenntnisse für eine bessere Entscheidungsfindung durch Menschen.

Swiss Re Life Guide Scout wird in englischer Sprache als Pilotprogramm gestartet. Eine breitere Einführung ist für Ende dieses Jahres geplant.

Julien Descombes, Chief Underwriting Officer bei Swiss Re, L&H Re: «Wir freuen uns, unseren Kunden generative KI zur Verfügung stellen zu können. Sie können diese neue Funktion nun nutzen, um ihren Underwriting-Prozess zu verbessern. Unser Ziel ist es, den Versicherern die Risikoeinschätzung, die wir in Life Guide integriert haben, auf eine noch effizientere und benutzerfreundlichere Art und Weise zugänglich zu machen, um ihnen dabei zu helfen, weiterhin nachhaltiges Geschäft zu schreiben und ihren Verpflichtungen nachzukommen.»

Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz: «Durch die Integration von Microsoft Azure OpenAI kann Swiss Re die Vorteile fortschrittlicher Analysen und generativer KI nutzen, um dem Versicherungsmarkt neue Funktionen über eine sichere, konforme und zuverlässige Cloud-Umgebung bereitzustellen. Diese leistungsstarke Kombination ermöglicht es Swiss Re, ihre Risikoerkenntnisse mit ihren Kunden zu teilen und so das Risikomanagement zu verändern.»

Über Life Guide

Life Guide ist laut der Studie von NMG Consulting fortwährend die Nummer eins unter den globalen Underwriting-Handbüchern der Branche. Hinter der Underwriting-Philosophie von Life Guide und den darin enthaltenen Schulungen stehen Swiss Re-Experten, die die neuesten medizinischen, regulatorischen und technologischen Entwicklungen verfolgen. Life Guide basiert auf aktuellen Informationen und kombiniert medizinisches und Underwriting-Fachwissen mit Analysen und versicherungsmathematischem Knowhow, um den Kunden Sicherheit für ihre Entscheidungen zu geben. Life Guide hilft den Anwendern, Risiken und ihre Wechselwirkungen zu verstehen, z. B. mit dem Herz-Kreislauf-Risikorechner, der im Durchschnitt alle fünf Sekunden von einem Underwriter genutzt wird, um das Risiko einer Herzerkrankung zu beurteilen. Jeden Tag greifen tausende von Underwritern in über 100 Ländern auf Life Guide zu, das sind insgesamt mehr als 23 Millionen Zugriffe pro Jahr.

Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.

Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken – von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig.

