ANALYSE-FLASH: RBC belässt Reckitt auf 'Outperform' - Ziel 5000 Pence

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Reckitt nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Analyst James Edwardes Jones lobte in einer ersten Reaktion am Mittwoch das Zahlenwerk. Alle Geschäftsbereiche des Herstellers von Konsumgütern hätten dazu beigetragen, dass die Erwartungen übertroffen wurden./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2024 / 02:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2024 / 02:35 / EDT

