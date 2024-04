"The trend is your friend" - Wie man Trends traden kann - n-tv Zertifikate vom 24.04.24

Wie sich Börsenkurse in der Zukunft entwickeln, kann zwar niemand vorhersagen. Wie sich aber Börsenkurse in der Vergangenheit entwickelt haben, das lässt sich an der Kursentwicklung ablesen. Und dabei gibt immer wieder Aktien, die schon länger steigen und einen deutlichen Trend ausgebildet haben. Wie #Trader das nutzen, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Jörg #Scherer von der #HSBC.



