Produktion von Fleischersatz weiter gestiegen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Tofuwurst, Sojabratling und Veggieburger sind zunehmend gefragt in Deutschland. Im vergangenen Jahr stellten Unternehmen hierzulande rund 121 600 Tonnen vegetarische oder vegane Fleischersatzprodukte her und damit 16,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum Jahr 2019 hat sich die Produktion nach Angaben der Wiesbadener Behörde mehr als verdoppelt (113,8 Prozent).

Auch die Zahl der Unternehmen, die Fleischersatzprodukte in Deutschland herstellen, nimmt demnach kontinuierlich zu: zuletzt von 51 im Jahr 2022 auf 67 im Jahr 2023. Trotz der Zuwächse ist der Markt noch eine Nische. Die Fleischproduktion war mit einem Warenwert von 44,8 Milliarden Euro im Jahr 2023 fast 80 Mal umfangreicher als der Warenwert der Fleischersatzprodukte (583,2 Mio Euro). Im vergangenen Jahr konsumierten die Menschen in Deutschland nach vorläufigen Zahlen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) pro Kopf 51,6 Kilogramm Fleisch. Ein Jahr zuvor waren es noch 52 Kilogramm./ben/DP/mis