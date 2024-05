dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 17.05.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Richemont profitiert von Schmuckgeschäft - Aktie im Aufwind

GENF - Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat das Geschäftsjahr 2023/24 (Ende März) mit einem Umsatzplus abgeschlossen. Während die Schmucksparte mit ihrem Aushängeschild Cartier brillierte, setzte den Uhrenhäusern das sich abschwächende Marktumfeld zu. Insbesondere in China ist die Konsumstimmung noch gedämpft. Zudem kündigte Richemont einen Wechsel an der Spitze an.

Richemont ernennt Nicolas Bos zum neuen Konzernchef

GENF - Beim Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont kommt es zu einem Chefwechsel. Per 1. Juni übernimmt Nicolas Bos die Konzernführung, wie Richemont am Freitag mitteilte. Der bisherige Unternehmenschef Jérôme Lambert wechselt in das Amt des Chief Operating Officer.

Lkw-Bauer Daimler Truck und Volvo planen Kooperation bei Software

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN/GÖTEBORG - Die Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck und Volvo planen ein Gemeinschaftsunternehmen, um eine gemeinsame Softwareplattform und ein Betriebssystem für schwere Lastwagen zu entwickeln. Ziel sei es, das neue Unternehmen zu einem führenden Entwickler von standardisierter Hard- und Software zu machen, wie die Hersteller am Freitag gemeinsam mitteilten.

Prosus und Naspers finden neuen Chef in Brasilien

AMSTERDAM - Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus und ihr Mutterkonzern Naspers haben nach monatelanger Suche einen neuen Chef gefunden. Der bisherige Chef des brasilianischen Essenslieferdiensts iFood, Fabricio Bloisi, werde den Job zum 1. Juli übernehmen, teilten Prosus und Naspers am Freitag in Amsterdam mit. Der langjährige Doppel-Konzernchef Bob van Dijk hatte seine Posten bei beiden Unternehmen im September kurzfristig geräumt. Seither hatte Investment-Chef Ervin Tu die Unternehmen geführt.

Schwaches Netzgeschäft drückt Gewinn von Engie - Bestätigt Jahresprognose

PARIS - Angesichts des normalisierten Preisniveaus an den Energiemärkten hat der französische Energiekonzern Engie im ersten Quartal nicht an sein starkes Vorjahresergebnis anknüpfen können. Der Umsatz ging um fast ein Viertel auf 22 Milliarden Euro zurück, teilte der Konzern am Freitag in Paris mit. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ohne das Atomkraftgeschäft fiel um gut 3 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Der im Tagesgeschäft erzielte Gewinn mit erneuerbarer Energie entwickelte sich dank kräftigem Ausbau zwar besser, konnte aber das deutlich schwächer abgeschnittene Netzgeschäft nicht ausgleichen.

ROUNDUP: Teure Versicherungsschäden belasten W&W erneut

KORNWESTHEIM - Immer teurere Versicherungsschäden haben dem Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) im ersten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Mit gut 51 Millionen Euro lag der Überschuss rund ein Fünftel niedriger als ein Jahr zuvor, wie der Konzern aus der Bausparkasse Wüstenrot und dem Versicherer Württembergische am Freitag in Kornwestheim mitteilte. In der Sachversicherung brach der Überschuss sogar um mehr als die Hälfte ein.

ROUNDUP 2/Krise in China: Aufschub für verschuldeten Bauträger Country Garden

HONGKONG - Chinas hoch verschuldeter Immobilienkonzern Country Garden hat eine mögliche Auflösung durch ein Hongkonger Gericht vorerst abgewendet. Wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" am Freitag berichtete, vertagte das Gericht den Fall nach der ersten Anhörung auf den 11. Juni. Country Garden bestätigte den neuen Termin später per Mitteilung an der Hongkonger Börse. Damit hat das Unternehmen mehr Zeit, seine Finanzen zu ordnen.

