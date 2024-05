Scholz: Pistorius 'hat meine Unterstützung'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat seinem Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) den Rücken gestärkt. "Er hat meine Unterstützung, für das was er vorhat und das, was er tut", sagte Scholz am Freitag im Podcast "Unter 3" des Fernsehsenders Phoenix. Deutschland werde in den kommenden Jahren immer wieder zwei Prozent der Wirtschaftsleistung jedes Jahr für die Verteidigung bereitstellen. "Das ist ganz schön viel Rückhalt", betonte der Kanzler vor dem Hintergrund von Berichten über Unstimmigkeiten zwischen ihm und Pistorius.

Der Verteidigungsminister war am Donnerstag seinerseits Mutmaßungen zu einer Amtsmüdigkeit als Reaktion auf schwierige Verhandlungen über mehr Geld für die Bundeswehr entgegengetreten. "Um das klar sagen: Ich habe immer noch großen Bock auf diesen Job, und so schnell werden Sie mich nicht los", sagte Pistorius in Berlin. Er räumte aber ein, sich bei einer Sitzung mit Fachpolitikern im Bundestag geärgert zu haben./shy/DP/men