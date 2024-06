Boeings Verwaltungsrat entscheidet über Calhoun-Nachfolge

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Verwaltungsrat von Boeing hat nach Worten des scheidenden Konzernchefs David Calhoun genug Zeit zum Klären seiner Nachfolge.

"Der Verwaltungsrat ist bereit, seine Entscheidungen zu treffen, er hat die Zeit dazu", sagte Calhoun am Dienstag am Rande einer Luftfahrtkonferenz in Berlin. Er wolle das Unternehmen durch dessen aktuelle Krise bringen. Der US-Flugzeugbauer steht unter Druck, nachdem Anfang des Jahres das Herausfallen eines optionalen Notausgangs während eines Fluges in den USA bei einem 737-Modell gravierende Mängel in der Produktion zum Vorschein brachte.

Calhoun soll bis zum Jahresende im Rahmen einer umfassenden Umstrukturierung des Managements zurücktreten. Er selbst unterstützt als Kandidatin Stephanie Pope, derzeit Leiterin der kommerziellen Abteilung von Boeing. Investoren und Analysten fordern hingegen, dass ein Ingenieur mit Erfahrung als Vorstandschef (CEO) an Bord geholt wird. Calhoun ist seit 2009 Mitglied des Boeing-Vorstands und wurde 2020 zum CEO ernannt, um den Flugzeughersteller nach zwei Abstürzen von 737-MAX-Flugzeugen mit fast 350 Todesopfern wieder auf Kurs zu bringen. Das US-Justizministerium prüft eine strafrechtliche Verfolgung des Unternehmens wegen der erneuten Qualitätsprobleme.

