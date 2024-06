EQS-News: ADLER Group S.A.: Einleitung des Restrukturierungsplans durch Herausgabe des Practice Statement Letters

EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung

ADLER Group S.A.: Einleitung des Restrukturierungsplans durch Herausgabe des Practice Statement Letters



05.06.2024 / 13:36 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ADLER Group S.A.: Einleitung des Restrukturierungsplans durch Herausgabe des Practice Statement Letters

Luxemburg, der 5. Juni 2024 - Es wird auf die öffentliche Bekanntmachung der ADLER Group S.A. vom 24. Mai 2024 herum in Bezug auf die am 24. Mai 2024 von einem sogenannten Steering Committee der Anleihegläubiger unterzeichnete Lock-Up-Vereinbarung und die Einigung über die Bedingungen einer umfassenden finanziellen Restrukturierung (die „Restrukturierung“) verwiesen.

In diesem Zusammenhang hat AGPS BondCo PLC (die „Plangesellschaft“) heute ein Practice Statement Letter (der „Practice Statement Letter“ oder das „PSL“) in Bezug auf einen vorgeschlagenen Restrukturierungsplan gemäß Teil 26A des Companies Act 2006 an Sie herausgegeben, um die Umsetzung der Restrukturierung zu erleichtern, welcher an die Inhaber einer der folgenden Serien vorrangig besicherter Schuldverschreibungen der Plangesellschaft (die „Plangläubiger“) gerichtet ist:

EUR 400.000.000 vorrangig besicherte Anleihen, fällig 5. August 2025 (ISIN: XS2010029663);

EUR 700.000.000 vorrangig besicherte Anleihen, fällig 14. Januar 2026 (ISIN: XS2283224231);

EUR 400.000.000 vorrangig besicherte Anleihen, fällig 13 November 2026 (ISIN: XS2248826294);

EUR 500.000.000 vorrangig besicherte Anleihen, fällig 27. April 2027 (ISIN: XS2336188029); und

EUR 800.000.000 vorrangig besicherte Anleihen, fällig 14. Januar 2029 (ISIN: XS2283225477).

Kroll Issuer Services Limited (der „Informationsagent“) hat das Plan-Portal (zugänglich unter https://deals.is.kroll.com/adler) eingerichtet und die Plangläubiger werden gebeten, sich an den Informationsagenten zu wenden, um Zugang zum Herunterladen der PSL zu erhalten.

Plangläubiger, die Fragen zum Zugriff auf das Plan-Portal, die PSL und deren Inhalt haben, können sich unter den nachstehenden Kontaktdaten an den Informationsagenten wenden:

Kroll Issuer Services Limited, Information Agent

The Shard, 32 London Bridge Street, London SE1 9SG, UK

Empfänger: Paul Kamminga, Illia Vyshenskyi

E-Mail: adler@is.kroll.com

Plan-Portal: https://deals.is.kroll.com/adler

Kontakt

Investor Relations:

T +352 203 342 10

E investorrelations@adler-group.com

05.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Adler Group S.A. 55 Allée Scheffer 2520 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 278 456 710 Fax: +352 203 015 00 E-Mail: investorrelations@adler-group.com Internet: www.adler-group.com ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Indizes: FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg EQS News ID: 1918807

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1918807 05.06.2024 CET/CEST