EQS-News: Claudia Frese und Christian Miele zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats der AUTO1 Group gewählt, Hakan Koç neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats

Claudia Frese und Christian Miele zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats der AUTO1 Group gewählt, Hakan Koç neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats



Claudia Frese (52) und Christian Miele (37) sind neue Mitglieder des Aufsichtsrats der AUTO1 Group

Hakan Koç (40) und Sylvie Mutschler-von Specht (60) in der Hauptversammlung 2024 wiedergewählt

Aufsichtsrat der AUTO1 Group ernennt Hakan Koç zum neuen Vorsitzenden

Lars Santelmann (61) zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ernannt

Berlin, 7. Juni 2024 – AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, gab heute bekannt, dass die Hauptversammlung am 6. Juni 2024 zwei neue Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt sowie zwei Mitglieder wiedergewählt hat. Im Anschluss wurde ein neuer Vorsitzender bestellt.

Neue Aufsichtsratsmitglieder

Claudia Frese und Christian Miele erweitern die E-Commerce-, Finanz- und Marketing-Expertise der Gruppe. Im Rahmen ihrer Rollen im Aufsichtsrat bei der AUTO1 Group tritt Frese dem ESG- sowie Marketing- und Branding-Ausschuss bei, Miele verstärkt den Prüfungsausschuss der Gruppe.

Hakan Koç, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Mitgründer der AUTO1 Group: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Claudia und Christian so renommierte Experten in ihren Bereichen für unseren Aufsichtsrat gewinnen konnten. Wir heißen die beiden herzlich willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Claudia Frese verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Managementerfahrung in Technologie- und E-Commerce-Unternehmen und hatte Schlüsselpositionen bei eBay, Adviqo und MyHammer inne, bevor sie Vorstandsvorsitzende der STRATO AG und Vorstandsmitglied der IONOS SE und IONOS Holding SE wurde.

Claudia Frese: „Ich sehe großes Potenzial für das Wachstum der Marken der Gruppe und freue mich darauf, das Führungsteam mit meiner Expertise zu unterstützen.”

Christian Miele verfügt über langjährige E-Commerce, Finanz-, und Entrepreneurship-Expertise. Bevor er 2015 als General Partner Europe zu Headline Management kam, hatte er mehrere Führungspositionen bei Kreditech, Todaytickets und Rocket Internet inne. Miele war mehrere Jahre Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Deutsche Startups.

Christian Miele: „Die Zusammenarbeit mit dem Team der AUTO1 Group bietet eine großartige Gelegenheit, die Gruppe bei ihrer Mission zu unterstützen, den Gebrauchtwagenmarkt der Zukunft zu gestalten.”

Lars Santelmann, jetzt Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Martine Gorce Momboisse (61), Vorsitzende des Marketing- und Branding-Ausschusses, sind weiterhin Mitglieder des Aufsichtsrats.

Neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats

Sylvie Mutschler-von Specht und Hakan Koç wurden als Mitglieder des Aufsichtsrats wiedergewählt. Dr. Gerhard Cromme und Gerd Häusler schieden wie geplant nach Ablauf ihrer Amtszeit mit Abschluss der Hauptversammlung 2024 aus dem Aufsichtsrat der AUTO1 Group aus. Nach seiner Wiederwahl in den Aufsichtsrat wurde Koç vom Aufsichtsrat zum neuen Vorsitzenden ernannt.

Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group: „Im Namen des gesamten Führungsteams möchte ich Gerhard Cromme für sein Engagement und seine Unterstützung in den letzten Jahren danken. Es war ein Privileg, mit ihm zusammenzuarbeiten und er hat maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen. Ich wünsche ihm alles Gute.“

Markus Boser, CFO der AUTO1 Group: „Wir danken Gerd Häusler für die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit. Seine umfangreiche Expertise hat wesentlich zu unserem Kontrollumfeld und der Einführung unseres erstklassigen, unabhängigen Prüfungsausschusses beigetragen. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.”

Gerhard Cromme: „Ich freue mich, die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden an Hakan zu übergeben. Hakan versteht als Mitgründer von AUTO1 das Gebrauchtwagengeschäft in allen Facetten. Er wird die AUTO1 Group mit größtem Sachverstand auf ihrem durch Wachstum und Profitabilität geprägten Weg begleiten. In seiner Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender kann er hierzu für Aktionäre, Kunden und Partnerhändler einen entscheidenden Beitrag leisten.”

Hakan Koç: „Ich danke den Aktionärinnen und Aktionären und dem Aufsichtsrat der AUTO1 Group für ihr Vertrauen. Ich freue mich darauf, das Management-Team der Gruppe weiterhin bei ihrer Mission zu unterstützen, den Gebrauchtwagenmarkt mit ihrer digitalen Plattform grundlegend zu verändern. Ich möchte Gerhard Cromme für unsere Zusammenarbeit im Aufsichtsrat in den letzten Jahren danken. Gerhard ist der renommierteste Experte für Corporate Governance und Aufsichtsräte in der Branche und es war mir eine Ehre, dass ich die Möglichkeit hatte, von ihm zu lernen.”

Der Aufsichtsrat der AUTO1 Group umfasst insgesamt sechs Mitglieder, die aktuelle Liste ist auf der AUTO1 Group Webseite verfügbar.

Über AUTO1 Group

Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multimarken-Technologieunternehmen, das den besten Weg zum Kauf und Verkauf von Autos entwickelt. Die lokalen europäischen Verbrauchermarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Verbrauchern den schnellsten und einfachsten Weg, ihr Auto zu verkaufen. Die Händlermarke AUTO1.com ist Europas größte Großhandelsplattform für professionelle Autohändler. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Größe und operative Exzellenz, um das beste Kundenerlebnis für den Autokauf zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2023 einen Umsatz von 5,5 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien der Group im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Mehr Informationen unter www.auto1-group.com

Investor Relations Kontakt

Philip Reicherstorfer

Group Treasurer

Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213

Email: ir@auto1-group.com

Media Relations Kontakt

Christine Preyer

Director Communications & PR

Tel: +49 (0)175 64 59 192

Email: press@auto1-group.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: AUTO1 Group SE Bergmannstraße 72 10961 Berlin Deutschland Internet: https://www.auto1-group.com/de/ ISIN: DE000A2LQ884

