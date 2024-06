Infineon Technologies - Dreieck mit Signalcharakter

In den vergangenen Monaten handelte der Münchener-Technologietitel Infineon immer wieder um die Marke von 40 EUR – und damit zumindest im Dunstkreis des Mehrjahreshochs vom November 2021 bei 43,84 EUR. Charttechnisch bildet die Kursentwicklung der letzten zweieinhalb Jahre eine Dreiecksformation, deren obere Begrenzung aktuell bei 38,25 EUR verläuft. Vor diesem Hintergrund würde ein Ausbruch auf der Oberseite – wie im Mutterindex bereits geschehen (siehe Analyse oben) – für ein trendbestätigendes Longsignal sorgen. Als Belohnung winkt im Ausbruchsfall ein Anstieg über das o. g. 2021er-Hoch bei 43,84 EUR, denn dann sollte der zugrundeliegende Aufwärtstrend wieder an Dynamik gewinnen. Diese Einschätzung wird auch seitens verschiedener Indikatoren untermauert. Hervorzuheben ist dabei die hohe Relative Stärke nach Levy sowie das jüngste MACD-Kaufsignal. Rein rechnerisch verspricht die angeführte Dreiecksformation ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 20 EUR. Für das „i-Tüpfelchen“ sorgt aktuell der Quartalschart. Seit fünf Quartalen hängt die Infineon-Aktie an der Marke von 40 EUR fest, d. h. die hohe Zeitebene unterstreicht, dass der Titel auf eine wichtige Entscheidungssituation zusteuert.

Infineon Technologies (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Infineon Technologies

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

