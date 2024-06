EQS-News: ATOSS Software SE: SE-Umwandlung erfolgreich abgeschlossen; Umsetzung des Aktiensplits

EQS-News: ATOSS Software SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

ATOSS Software SE: SE-Umwandlung erfolgreich abgeschlossen; Umsetzung des Aktiensplits



10.06.2024 / 07:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ATOSS Software SE: SE-Umwandlung erfolgreich abgeschlossen; Umsetzung des Aktiensplits

München, 10. Juni 2024

Die ATOSS Software AG hat ihre Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea/SE) mit der Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts München erfolgreich abgeschlossen und firmiert seit dem 22.05.2024 als ATOSS Software SE.

Der Rechtsformwechsel in eine Europäische Gesellschaft verdeutlicht die bestehende Strategie der Gesellschaft, sich international zu positionieren. Die SE steht als supranationale Rechtsform für eine moderne und europäisch ausgerichtete Gesellschaft und fördert als solche eine internationale Unternehmenskultur. Die Identifikation aller Mitarbeidenden und insbesondere der Mitarbeitenden aus dem Ausland mit dem ATOSS-Konzern soll hierdurch weiter gestärkt werden. Zudem stellt die SE eine attraktive Rechtsform für internationale Vertragspartner dar. Die Umwandlung ist daher ein konsequenter Schritt in der internationalen Unternehmensentwicklung der Gesellschaft.

Die Hauptversammlung hatte am 30. April 2024 die Umwandlung in eine SE beschlossen. Am gleichen Tag hatte der neukonstituierte Aufsichtsrat der ATOSS Software SE die Mitglieder des Vorstands der ATOSS Software SE bestellt. Die Gesellschaft wird ihren Sitz unverändert in München, Deutschland, haben. Das duale System aus Vorstand und Aufsichtsrat wird fortgeführt. Der Aufsichtsrat der ATOSS Software SE setzt sich unverändert aus vier Mitgliedern zusammen, von denen drei Mitglieder von der Hauptversammlung am 30. April 2024 gewählt wurden und ein Mitglied durch den in der Satzung bestimmten Entsendungsberechtigten entsandt wurde.

Durch die SE-Umwandlung bleibt die Rechtsstellung der Aktionäre der ATOSS Software AG grundsätzlich unberührt. Auch auf die Börsennotierung der Gesellschaft im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie die Listung im SDAX und TecDAX ergeben sich keine Auswirkungen.

Desweiteren ist das Grundkapital der ATOSS Software SE entsprechend des Hauptversammlungsbeschlusses vom 30. April 2024 um EUR 7.953.136 auf EUR 15.906.272 erhöht worden. Die Durchführung der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln wurde am 07. Juni 2024 ebenso wie die entsprechende Satzungsänderung in das Handelsregister eingetragen.

Über die genauen Daten zur Umsetzung des Aktiensplits wird die Gesellschaft nach Festlegung der Einzelheiten im Rahmen der bankenseitigen Umsetzung berichten. Aktuell geht die Gesellschaft davon aus, dass diese technische Durchführung des Aktiensplits nicht vor dem 24. Juni 2024 liegen wird.

Ziel des Aktiensplits ist es insbesondere die Liquidität der Aktie zu erhöhen und damit die Handelbarkeit der ATOSS Aktie zu erleichtern.

Anstehende Termine:

24.07.2024 Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss

12.08.2024 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss

23.10.2024 Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss

ATOSS

Die ATOSS Software SE ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung – in der Cloud oder On-Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, High-End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei rund 15.600 Kunden in 50 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, ATU, C&A, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, Lufthansa, Landeshauptstadt München, LMU Klinikum München, OBI, Universitätsklinikum Frankfurt und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com

ATOSS Software SE

Christof Leiber / CFO

Rosenheimer Straße 141 h

D-81671 München

Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 – 0

Fax: +49 (0) 89 4 27 71 – 100

investor.relations@atoss.com

10.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: ATOSS Software SE Rosenheimer Str. 141 h 81671 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 4 27 71-0 Fax: +49 (0)89 4 27 71-100 E-Mail: investor.relations@atoss.com Internet: www.atoss.com ISIN: DE0005104400 WKN: 510440 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1920991

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1920991 10.06.2024 CET/CEST