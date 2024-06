Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ergebnis/Ampelparteien

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ergebnis/Ampelparteien:

"Nach nur zweieinhalb Jahren haben die Deutschen der "Fortschrittskoalition" attestiert, dass sie genug von deren Politik und Streitereien haben. Die Sozialdemokraten haben Scholz als Zugpferd plakatiert. Gezogen hat er die Partei auch, allerdings weiter nach unten. Noch mehr als die Sozialdemokraten leiden die Grünen darunter, dass das Pendel des Zeitgeists in Europa nach Jahrzehnten der Linksdrift zurück nach rechts schwingt. Die Ampel wird also erst einmal weiter Deutschland den Weg weisen - in verschiedene Richtungen. Die drei Parteien werden ihre Ergebnisse als ultimative Aufforderung verstehen, ihre Programme stärker durchzusetzen. Es dürfte daher nicht weniger Streit geben, sondern mehr."/yyzz/DP/ngu