Sunak stellt Wahlprogramm vor - Britischer Regierungschef unter Druck

London (Reuters) - Der britische Premierminister Rishi Sunak stellt das Wahlprogramm der Konservativen vor und will seine Partei damit aus dem Umfragetief holen.

Bei dem wichtigen Termin am Dienstag dürfte der Regierungschef weitere Steuersenkungen und Hilfen für Erstkäufer von Eigenheimen versprechen. Der Tory-Politiker steht unter Druck, weil die oppositionelle Labour-Partei vor der Parlamentswahl am 4. Juli etwa 20 Prozentpunkt vorn liegt.

Sunak hat deshalb Maßnahmen im Sinne seiner Stammwählerschaft vorgeschlagen - Versprechen für mehr Polizisten bis hin zu niedrigeren Steuern und mehr Unterstützung für Rentner. Bisher konnte Labour aber den deutlichen Vorsprung halten. Zudem steht Sunak vor einer Herausforderung durch die rechtsgerichtete Reform UK Partei unter der Führung des Brexit-Befürworters Nigel Farage.

Das Wahlprogramm der konservativen Tories wird voraussichtlich viel von den bereits angekündigten Steuersenkungen enthalten und Pläne für weitere Steuerentlastungen. "Wir werden es den arbeitenden Menschen ermöglichen, mehr von dem Geld zu behalten, das sie verdienen, weil sie es verdient haben und das Recht haben, zu entscheiden, wofür sie es ausgeben", wird Sunak laut Auszügen seiner Rede bei der Vorstellung seines Wahlprogramms auf der Formel-1-Rennstrecke Silverstone in Mittelengland sagen.

Sunak geriet zuletzt wegen seiner vorzeitigen Abreise von den Gedenkfeiern in Frankreich zum 80. Jahrestag des D-Day in die Kritik. Sunak entschuldigte sich dafür. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt hatten sich am Donnerstag in der Normandie versammelt, um den Jahrestag der Landung der Alliierten zu begehen, einem Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg.

