ANALYSE-FLASH: Goldman hebt National Grid auf 'Buy' - Ziel auf 1059 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat National Grid von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 1007 auf 1059 Pence angehoben. Die Kapitalerhöhung biete eine gute Einstiegschance, schrieb Analyst Ajay Patel am Mittwochmorgen zum britischen Strom- und Gasnetzbetreiber. Die Risiken hinsichtlich des Geschäftsmodells seien gesunken und die Bewertung sei attraktiv./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2024 / 07:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben