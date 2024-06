Habeck - EU-Sonderzölle gegen China können hoffentlich noch abgewendet werden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hofft noch, dass die möglichen Strafzölle gegen chinesische Elektrowagen verhindert werden können.

"Entscheidend ist, dass jetzt gesprochen wird", sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Berlin. Die Regierung in Peking sollte die Chance zum Dialog nutzen. Neue Zölle seien stets das letzte Mittel und der schlechteste Weg. "Wir brauchen den offenen Markt." Verstöße gegen den fairen Handel müssten aber im Zweifelsfall auch sanktioniert werden. Ziel sei es aber, eine Spirale aus Zöllen und Gegenzöllen zu verhindern.

Die Europäische Kommission droht China mit hohen Sonderzöllen auf Elektroautos. Diese könnten zusätzlich bis zu 38,1 Prozent betragen, teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit. Sie fallen höher aus, als im Vorfeld erwartet worden war. Die Kommission begründete den Schritt mit Wettbewerbsverzerrungen durch hohe staatliche Subventionen in der Volksrepublik.

