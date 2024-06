Profi-Trader Martin Goersch analysiert folgende Einzelwerte: Evotec, Stabilus, Bilfinger, HelloFresh, Heidelberg Materials, Munich Re, BYD, Viking Therapeutics, Next Era Energy, General Motors, Oracle.

Heute ist es soweit. Am frühen Nachmittag werden die Inflationsdaten in den USA in Form des Verbraucherpreisindex veröffentlicht. Die Ergebnisse werden wohl über die weitere Bewegung der Aktienmärkte entscheiden.

Derweil schieben sich Aktien der Munich Re auf ein neues Allzeithoch. Der Musterdepotwert läuft und läuft, Martin schaut heute, ob die Aktie nicht langsam zu teuer wird. Ebenfalls ein neues Allzeithoch generiert heute die Musterdepot-Aktie Oracle. Und das trotz Verfehlungen bei den Quartalsergebnissen. Martin analysiert die Aktie. General Motors befindet sich charttechnisch auch in einer Rally und zeigt gestern erneut einen starken Schub. Martin schaut auf die Gründe und nennt ein Kursziel.

