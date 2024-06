In der heutigen Mahlzeit-Sendung bespricht Profi-Trader Martin Goersch folgende Einzelwerte: Wacker Chemie, Lanxess, Brenntag, Rheinmetall, NextEra Energy, Lovesac, Ulta Beauty, Dell, RH und Adobe.

Direkt zum Video auf YouTube

Vor dem Wochenende zieht der Dax sich weiter dynamisch zurück. Inzwischen hat der deutsche Leitindex fünf Prozent vom Hoch abgegeben und die Abwärtsdynamik nimmt zu. In den USA sieht das Gesamtbild deutlich stabiler aus. Besonders der Technologie-Sektor zieht weiter dynamisch an.

Gestern kamen nachbörslich auch die Aktien von Adobe kräftig in Schwung. Profi-Trader Martin Goersch schaut hier auf die Gründe. Aber auch andere Branchen können von dem Tech-Boom profitieren. So zum Beispiel die erneuerbaren Energien. Interessante Fakten dazu gibt es in der heutigen Sendung. Ulta Beuty freut sich über eine Platzierung auf der Top-Pick Liste von Oppenheimer - der Chart deutet ebenfalls eine Bodenbildung an. Eine interessante Ausgangslage.