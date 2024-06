EQS-Adhoc: :be AG: Vorläufiges Konzernergebnis 2023

EQS-Ad-hoc: :be AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

:be AG: Vorläufiges Konzernergebnis 2023



17.06.2024 / 14:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

AD-HOC-MITTEILUNG

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



Vorläufiges Konzernergebnis 2023

Lustenau, 17. Juni 2024

Die laufenden Abschlussarbeiten für das Geschäftsjahr 2023 der :be AG (ISIN: AT0000A2SGH0) ergeben auf Konzernebene vorläufig eine Betriebsleistung (zusammengesetzt aus Umsatzerlösen, sonstigen betrieblichen Erträgen und dem Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien) in Höhe von TEUR 45.083 (2022: TEUR 42.558), ein operatives Ergebnis (Ergebnis vor Steuern, EBT) von TEUR 2.422 (2022: TEUR 5.064) sowie ein Konzernjahresergebnis von TEUR 1.529 (2022: TEUR 3.713).

Im Rahmen der letzten Prognoseaktualisierung am 14. Mai 2024 hatte der Vorstand das operative Ergebnis aufgrund mehrerer außerordentlicher Effekte noch nicht näher eingrenzen können. Hier wirkten sich vor allem das negative Branchenumfeld (Rückstellungen mit Projektbezug in der Höhe von TEUR 1.770) sowie Einmaleffekte anlässlich der Bereinigung der Beteiligungsstruktur aus (in der Höhe von TEUR 380).

Kontakt :be AG

Stefan Ruedl

Vorstand / CFO

Millennium Park 20, 6890 Lustenau, Österreich

www.be-ag.eu

