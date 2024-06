IRW-News: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals erhält Probenergebnis von 3,26 % TREO an der Oberfläche und beginnt Sommerexplorationsprogramm auf seinem Projekt TREO in British Columbia

IRW-PRESS: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals erhält Probenergebnis von 3,26 % TREO an der Oberfläche und beginnt Sommerexplorationsprogramm auf seinem Projekt TREO in British Columbia

Vancouver, British Columbia, Kanada, 17. Juni 2024 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen), ein Mineralexplorationsunternehmen, freut sich, den Erhalt von Untersuchungsergebnissen aus seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt TREO in der kanadischen Provinz British Columbia sowie den Beginn eines Folge-Explorationsprogramms bekannt zu geben, um die bekannten Zonen der Mineralisierung zu erweitern.

Vorige Woche schloss das Unternehmen sein regionales Programm auf dem Projekt Foothills ab, wobei es über 695 Proben genommen hat. Diese Proben beinhalteten biogeochemische Proben sowie Boden-, Fluss- und Gesteins-Zusammensetzungen. Weiterhin wurden Messungen zur magnetischen Suszeptibilität und bodenbasierte radiometrische Untersuchungen unternommen. Die Proben wurden an verschiedene Labors gesendet. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

Highlights zum Projekt TREO

Probe 69233 - eine Schürfprobe, die von einem Ausbiss während des regionalen Probenahmeprogramms im vorigen Jahr genommen wurde - wird als fein gebetteter Kalkstein mit sekundären Biotit- und Kalzit-Adern und verstreuter Eisenoxid- und Chlorit-Alteration beschrieben und ergab 3,26 % TREO*. Weitere Proben im Gebiet ergaben ebenfalls anomale Werte, was wertvolle Erkenntnisse und eine starke Ausrichtung für das Programm in diesem Sommer liefert.

Die Bodenprobenerfassung dauert nun an, um bekannte Zonen mit erhöhten Seltenerdelement-Werten (REE) nachzuweisen und auszuweiten, indem bestehende historische Proben mit einbezogen werden und auf starke magnetische und radiometrische Trends aus einer Untersuchung von 2010 abgezielt wird. Zudem sind derzeit Kartierungen des Ausbisses und Prospektionen im Gange, um weitere mineralisierte Zonen zu finden.

TREO befindet sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia. Das Konzessionsgebiet ist per Straße zugänglich und verfügt über eine Bahninfrastruktur, die nur 25 km nördlich der Hauptentdeckung liegt. Zudem ist etwa 55 km in Richtung Westen entlang der Straße Strom vorhanden.

Methodologie und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die analytische Arbeit (Probenvorbereitung und -untersuchung), die hier angegeben wird, wurde von Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in ihren Einrichtungen in Kamloops, B.C., durchgeführt. Actlabs ist ein ISO-IEC 17025:2017- und ISO 9001:2015-akkrediertes geoanalytisches Labor, das unabhängig von Neotech Metals und dem qualifizierten Sachverständigen ist. Die Proben wurden auf 60 Grad Celsius getrocknet und gesiebt, um Partikel kleiner als -177 m zu halten, sowie unter Anwendung von Multi-Element-Fusion-ICP-MS mit Lithium-Borat-Fusion untersucht, um einzelne REE-Inhalte zu bestimmen (Analyse-Code 4LITHO von Actlabs). Neotech wendet für die auf dem Projekt TREO ausgeführten Arbeiten Verfahren an, die den Industriestandards entsprechen, samt eines Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrolle- (QS/QK-) Programms. Die Proben, darunter Leerproben, Doppelproben und zertifiziertes Referenzmaterial, wurden zur Untersuchung systematisch sowohl vom Unternehmen als auch von Actlabs eingefügt. Neotech hat keine wesentlichen Probleme hinsichtlich der QS/QK während der Datenüberprüfung festgestellt.

*TREO (Total Rare-Earth Oxides, Gesamt-Seltenerdoxide) wurde verwendet, um die kombinierte Gesamtmenge an Seltenerdoxiden auszudrücken und ist die Summierung von Ce2O3 + La2O3 + Pr2O3 + Nd2O3 + Sm2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Tb2O3 + Dy2O3 + Ho2O3 + Er2O3 + Tm2O3 + Yb2O3 + Lu2O3 + Y2O3.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den gesetzlichen kanadischen Bestimmungen gemäß National Instrument 43-101 erstellt. Ike Osmani, P.Geo., eine unabhängige qualifizierte Person, hat alle Daten und Berechnungen für diese Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Neotech Metals Corp.

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Regionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen mit Sitz in Vancouver (B.C.) hält sämtliche Anteile an seinem Seltenerdmetall-Konzessionsgebiet TREO, das 85 km nordöstlich von Prince George (British Columbia) entfernt liegt, sowie 100 % seines Foothills Projekts, das in der Nähe der Monashee Mountain Range liegt. Außerdem hat es Optionen auf das Nickel-Kobalt-Konzessionsgebiet EBB in British Columbia (Kanada).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Erwartungen und Annahmen, einschließlich zukünftiger Pläne und Ziele der Neotech Metals Corp. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

