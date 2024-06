Industrieproduktion legt in USA überraschend kräftig zu

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe in den USA ist im Mai überraschend kräftig hochgefahren worden.

Die gesamte Fertigung von Industrie, Versorgern und Bergbau legte um 0,9 Prozent zu, wie die US-Notenbank Federal Reserve am Dienstag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet. Im April hatte die Produktion stagniert.

Betrachtet man lediglich die Fertigung im US-Industriesektor, kam es im Mai ebenfalls zu einem Plus von 0,9 Prozent. Experten hatten auch hier nur mit einem Zuwachs von 0,3 Prozent gerechnet, nachdem es im April ein Minus von abwärts revidiert 0,4 Prozent gegeben hatte.

Die US-Industrie hat ihre Talfahrt im Mai laut einem Frühindikator allerdings beschleunigt. Der Einkaufsmanagerindex sank um 0,5 auf 48,7 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) jüngst zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Es war bereits der zweite Rückgang in Folge. Damit entfernte sich das an den Finanzmärkten stark beachtete Barometer weiter von der Marke von 50, ab der es ein Wachstum anzeigt.

(Bericht von Büro Washington, geschrieben von Reinhard Becker; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)