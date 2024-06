GNW-Adhoc: Valour Inc., eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, und The Hashgraph Association (THA) feiern erfolgreichen Start des weltweit ersten Valour Hedera (HBAR) ETP zur Schlussglocke der Börse Frankfurt (Zertifikate)

^* Zeremonie der Schlussglocke: Die Feier im Hauptsaal der Börse Frankfurt, an

der auch Valour Inc. und The Hashgraph Association teilnahmen, zog die Aufmerksamkeit wichtiger Branchenführer und Anleger auf sich und markierte das Debüt des weltweit ersten Valour Hedera (HBAR) ETP (Exchange Traded Product) unter ISIN: CH1213604528. * Ausweitung der Zertifikats-ETPs und weltweit erstes Glockenläuten für ein Zertifikat: Valour Inc., eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, kündigte ein neues Produktangebot an: das börsengehandelte Produkt (Exchange Traded Product, ETP) Valour Hedera (HBAR) in Zusammenarbeit mit der Hashgraph Association (THA) - einer in der Schweiz ansässigen Organisation, die sich für eine digitale Zukunft für alle einsetzt, indem sie die umweltfreundliche Distributed-Ledger-Technologie (DLT) von Hedera nutzt, die von den weltweit führenden Organisationen kontrolliert wird. * Die Bedeutung von Hedera: Hedera ist ein führendes dezentrales und quelloffenes öffentliches Netzwerk, das sich durch seinen energieeffizienten Proof-of-Stake (PoS) Konsensmechanismus auszeichnet. Sie wird von einem Rat unabhängiger, globaler Organisationen geleitet, der sich aus Fortune-500- Unternehmen und renommierten Universitäten zusammensetzt, darunter Großunternehmen wie Google, IBM, Boeing, Dell, Deutsche Telekom, Standard Bank und LG Electronics. HBAR, die native Währung von Hedera, wird für Netzwerknutzungsgebühren und Netzwerksicherheit verwendet und gehört mit einer Marktkapitalisierung von 3,1 Mrd. USD(1) zu den 30 größten Kryptowährungen der Welt. TORONTO, June 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (das ?Unternehmen" oder ?DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (Decentralized Finance, ?DeFi") leistet, freut sich bekanntzugeben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. (?Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten (Exchange Traded Products, ?ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, das Valour Hedera (HBAR) ETP aufgelegt hat. In Zusammenarbeit mit The Hashgraph Association (THA) (https://hashgraph-association.com/), einer in der Schweiz ansässigen Organisation, die an der Spitze der digitalen Befähigung und der Stärkung von Unternehmenslösungen und dezentralen Anwendungen im Hedera-Netzwerk steht, wurde dieses bahnbrechende Ereignis am 18. Juni mit einer Schlussglocke auf dem Hauptbörsenparkett der Frankfurter Börse gefeiert. Dieses Glockenläuten feierte das allererste börsengehandelte Zertifikatsprodukt, das an der Börse Frankfurt für eine Kryptowährung gehandelt wird. Die Schlussglocke der Börse Frankfurt markierte das Debüt des Valour Hedera (HBAR) ETP und zog die Aufmerksamkeit der wichtigsten Branchenvertreter und Investoren auf sich. Dieses neue Produkt unterstreicht das Engagement von Valour, sein Portfolio an ETPs zu erweitern und den Marktzugang für digitale Vermögenswerte an traditionellen Börsen zu verbessern. ?Mit der Lancierung des weltweit ersten Hedera (HBAR) ETPs bieten wir nicht nur ein Anlageprodukt an, sondern auch einen Zugang für Anleger, um die robusten Möglichkeiten des Hedera-Netzwerks einfach zu nutzen", so Elaine Buehler, Head of Product bei der Valour Europe AG. ?Dieses Produkt vereinfacht den Prozess und ermöglicht es Anlegern, mit beispielloser Leichtigkeit und Sicherheit an der Zukunft der Blockchain-Technologie für Unternehmen teilzuhaben." Das Valour Hedera (HBAR) ETP ist eine wichtige Ergänzung des Angebots von Valour, das institutionellen Anlegern einen sicheren und unkomplizierten Zugang zu Hederas nativer Kryptowährung Hedera HBAR bieten soll. Diese Einführung ist Teil der umfassenderen Strategie von Valour, die Verfügbarkeit von Produkten mit digitalen Vermögenswerten an traditionellen Börsen zu erhöhen. Hedera HBAR ist die native, energieeffiziente Kryptowährung des öffentlichen Hedera DLT-Netzwerks. Hedera HBARs werden verwendet, um Transaktionsgebühren für Anwendungen zu bezahlen und das Netzwerk durch Proof-of-Stake und den asynchronen byzantinischen fehlertoleranten (aBFT) Hashgraph-Konsensalgorithmus vor Angriffen zu schützen. HBAR hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3,7 Mrd. USD und gehört zu den 30 wichtigsten Kryptowährungen (https://coinmarketcap.com/) weltweit laut CoinMarketcap. Hedera ist ein dezentralisiertes, quelloffenes Proof-of-Stake Public Ledger, das den Leader-losen, asynchronen Byzantine Fault Tolerance (aBFT) Hashgraph- Konsensalgorithmus verwendet. Es wird von einem kollusionssicheren, dezentralen Rat führender Unternehmen, Universitäten und Web3-Projekte aus der ganzen Welt geleitet. Hedera ist anders aufgebaut als andere Blockchains. Es bietet einen hohen Durchsatz mit schneller Finalität, niedrige, vorhersehbare Gebühren, faire Transaktionsreihenfolge mit Konsenszeitstempeln und eine robuste Codebasis, die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit auf jeder Ebene der Netzwerkinfrastruktur gewährleistet. Hedera wird von den weltweit führenden Organisationen verantwortungsvoll verwaltet, um sicherzustellen, dass das Netz kollusionssicher ist. ?Die Hashgraph Association freut sich, mit Valour zusammenzuarbeiten, um dieses erste Valour Hedera (HBAR) ETP in Europa zu starten. Dieser Erfolg steht im Einklang mit unserem Ziel, institutionelle Anleger zu Web3 zu bringen und ihnen zu ermöglichen, in bankfähige digitale Vermögenswerte als innovative und alternative Anlage zur Portfoliodiversifizierung zu investieren. Mit diesem strukturierten und aufsichtsrechtlich konformen ETP von Valour können Anleger in den Bereich der digitalen Vermögenswerte einsteigen. Für umweltbewusste und ESG- Anleger ist HBAR auch der energieeffizienteste Token der Welt, der für die Bezahlung von Anwendungstransaktionsgebühren und den Schutz des Hedera Distributed Ledger Technology (?DLT")-Netzwerks verwendet wird", so Stefan Deiss, Mitbegründer und Verwaltungsratsmitglied der Hashgraph Association. ?Die Einführung von Valour Hedera (HBAR) stellt eine doppelte Weltpremiere dar. Zum ersten Mal kann das Krypto-Asset Hedera in jedes traditionelle Portfolio oder Bankkonto so einfach und transparent integriert werden wie jede andere Aktie oder Anleihe. Zudem wird erstmals die Glocke für ein Krypto-ETP im Zertifikatebereich der Frankfurter Börse geläutet. Wir sind der Hashgraph Association sehr dankbar, dass sie uns für eine solche Weltpremiere ausgewählt hat", fügt Marco A. Infuso, Chief Sales Officer der Valour Europe AG, hinzu. Über die Hashgraph Association Die Hashgraph Association setzt sich an vorderster Front für die digitale Befähigung und Stärkung von Organisationen durch die breite Einführung von Hedera-basierten Unternehmenslösungen und dezentralen Anwendungen ein, einschließlich der Unterstützung und Finanzierung von Schulungen, Innovation und Venture-Building-Programmen auf der ganzen Welt. Als Non-Profit-Organisation mit Sitz in der Schweiz stellt die Hashgraph Association Mittel für Innovation, Forschung und Entwicklung zur Verfügung, die wirtschaftliche Inklusion und eine digitale Zukunft für alle ermöglichen, mit positiven Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Governance (ESG). Weitere Informationen über The Hashgraph Association finden Sie unter www.hashgraph-association.com (http://www.hashgraph-association.com/). Über DeFi Technologies DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI (https://www.neo.inc/en/live/security- activity/DEFI#!/market-depth)) (GR: R9B (https://www.boerse- frankfurt.de/equity/defi-technologies-inc-1)) (OTC: DEFTF (https://finance.yahoo.com/quote/DEFTF/)) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (Decentralized Finance, DeFi) leistet. Mit dem Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien ist DeFi Technologies bestrebt, Anlegern einen breiten Zugang zur Zukunft des Finanzwesens zu ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Team von Experten mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte, sind wir bestrebt, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Werden Sie Teil der digitalen DeFi Technologies Community auf Linkedin (https://www.linkedin.com/company/defitechglobal/) und Twitter (https://twitter.com/defitechglobal) und besuchen Sie https://defi.tech/, um weitere Informationen zu erhalten. Über Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen ?Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, ?ETPs"), die privaten und institutionellen Anlegern einen einfachen und sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin über ihr traditionelles Bankkonto ermöglichen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs für Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI (https://www.neo.inc/en/live/security- activity/DEFI#!/market-depth)) (GR: R9B (https://www.boerse- frankfurt.de/equity/defi-technologies-inc-1)) (OTC: DEFTF (https://finance.yahoo.com/quote/DEFTF/)). Zusätzlich zu seiner neuartigen, physisch unterlegten Plattform für digitale Vermögenswerte, die 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral (https://valour.com/products/valour-bitcoin-carbon-neutral) ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking (https://valour.com/products/valour-ethereum-staking) und 1Valour Internet Computer Physical Staking (https://valour.com/products/valour-internet-computer-staking) umfasst, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs auf digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst die ETPs Valour Uniswap (UNI (https://valour.com/products/uniswap)), Cardano (ADA (https://valour.com/products/cardano)), Polkadot (DOT (https://valour.com/products/polkadot)), Solana (SOL (https://valour.com/products/solana)), Avalanche (AVAX (https://valour.com/products/avalanche)), Cosmos (ATOM (https://valour.com/products/cosmos)), Binance (BNB (https://valour.com/products/binance)), Ripple (XRP (https://valour.com/products/valour-ripple)), Toncoin (TON (https://valour.com/products/toncoin)), Internet Computer (ICP (https://valour.com/products/valour-internet-computer)), Chainlink (LINK (https://valour.com/products/valour-chainlink-link)) Enjin (ENJ (https://valour.com/products/enjin)), Valour Bitcoin Staking (BTC (https://valour.com/products/bitcoin-staking)), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN (https://valour.com/products/valour-bitcoin-carbon-neutral)), Valour Hedera (ETP (https://valour.com/products/hedera)), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10 (https://valour.com/products/valour-digital-asset-basket)) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip (https://valour.com/products/valour- stoxx-bitcoin-suisse-digital-asset-blue-chip) ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC (https://valour.com/products/valour-bitcoin)) und Ethereum (ETH (https://valour.com/products/ethereum-zero)) als Basiswerte, die vollständig gebührenfrei sind. Wenn Sie weitere Informationen zu Valour wünschen, ein Abonnement abschließen möchten oder Updates und Finanzinformationen erhalten möchten, besuchen Sie valour.com (https://valour.com/). Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält ?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das Valour Hedera (HBAR) ETP, Hedera HBAR, die Entwicklung von ETPs, die künftige Nachfrage nach ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzprodukte, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz der börsengehandelten Valour-Produkte durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Ungewissheiten. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu identifizieren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ?U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US- Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierung vor. DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG Haftungsausschluss: Das Hedera-Logo und die Marke werden verwendet, um auf das Hedera-Netzwerk und seine native Kryptowährung, HBAR, hinzuweisen. Hedera ist ein eingetragenes Warenzeichen von Hedera Hashgraph, LLC, alle Rechte vorbehalten. Weder Hedera noch eines der Mitglieder des Hedera-Verwaltungsrats waren an der Schaffung dieses regulierten ETP in Europa beteiligt.