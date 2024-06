WOCHENVORSCHAU: Termine bis 4. Juli 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 4. Juli 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 21. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Home24, Hauptversammlung 10:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung, Venlo 12:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung SONSTIGE TERMINE DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M. TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: Verbrauchervertrauen 6/24 01:30 JPN: Verbraucherpreise 5/24 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) Q1/24 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 5/24 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/24 08:45 FRA: Geschäftsklima 6/24 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 6/24 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Erzeugerpreise 5/24 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Frühindikator 5/24 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Progressive Governance Summit zum Thema progressive Sicherheit in Zeiten großer Unsicherheit u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Grüne-Parteivorsitzende Ricarda Lang, Berlin Internationale Experten aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutieren ganzheitliche Konzepte progressiver Sicherheit und setzen Impulse für politisches Handeln. DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz trifft Vertreterinnen und Vertreter der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft zu einem Gespräch 09:30 DEU: Auftakt Tarifverhandlungen öffentliche Banken 11:00 DEU: Verfassungsgericht Brandenburg verkündet Entscheidung über Verfassungsklage der AfD-Landtagsfraktion gegen Brandenburg-Paket DEU: Abschluss Frühjahrskonferenz der Innenminister und Innensenatoren von Bund und Ländern unter Vorsitz Brandenburg DEU: Forderungsbeschlüsse der IG Metall in der Metall- und Elektroindustrie sowie zum Volkswagen-Haustarifvertrag EUR: Runder Tisch zum Strategischen Dialog zur Zukunft der EU-Landwirtschaft mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen +12.30 h Pk LUX: Treffen der EU-Finanzminister +14.00 h Pk LUX: Treffen der EU-Gesundheitsministerinnen und -minister +15.50 h Pk HINWEIS SWE/FIN: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 24. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Prosus, Jahreszahlen 10:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung 11:00 DEU: Trianel, Jahres-Pk, Aachen 11:00 DEU: Medigene, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 5/24 09:00 CHE: SNB: Zahlungsbilanz Q1 09:00 CHE: KOF Consensus Forecast 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 6/24 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 5/24 15:00 BEL: Geschäftsklima 6/24 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 6/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Hybridkonferenz BDI «Tag der deutschen Industrie (TDI)», Berlin + 11.45 Pk mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm und BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner + Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz + 14.30 Impuls von Vizekanzler Robert Habeck LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zur Sicherheit der Gasversorgung in der EU, Luxemburg ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 25. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach, Q1-Zahlen 10:00 LUX: Adler Group, Hauptversammlung 14:00 DEU: Meyer Burger Technology, Hauptversammlung 19:30 USA: Expedia, Hauptversammlung 22:00 USA: FedEx, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 4/24 (endgültig) 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 5/24 (endgültig) 08:00 SWE: Erzeugerpreise 5/24 09:00 ESP: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Erzeugerpreise 5/24 10:00 POL: Arbeitslosenquote 5/24 14:30 USA: Chicaago Fed Nat Activity Index 5/24 15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 4/24 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 6/24 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 6/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Abschluss Hybrid-Konferenz BDI «Tag der deutschen Industrie» (TDI), Berlin + 09.15 Impuls von CDU-Chef Friedrich Merz + 10.10 Impuls von Bundesaußenministerin Anna-Lena Baerbock + 11.05 Impuls von Bundesfinanzminister Christian Lindner + 16.15 Impuls von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius 10:00 DEU: Online-Veranstaltung mit Vorstellung des Jahresberichts 2023 des Beitragsservices von ARD, ZDF und Deutschlandradio, Köln CHN: Jahrestreffen «New Champions» des Weltwirtschaftsforums, Dalian ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 26. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung 10:00 DEU: DFV Deutsche Familienversicherung, Hauptversammlung 10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung 10:30 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung 11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung 11:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung 11:00 LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung 13:30 LUX: Aroundtown, Hauptversammlung 18:00 USA: Nvidia, Hauptversammlung 22:30 USA: US-Notenbank Fed, Ergebnis von Banken-Stresstest TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Micron Technology, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 5/24 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 6/24 10:00 AUS: UniCredit Bank Austria PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 16:00 USA: Neubauverkäufe 5/24 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin DEU: Dritte bundesweite Verhandlungsrunde für die etwa 585 000 Beschäftigten in der Chemie- und Pharmabranche, Bad Breisig 08:00 DEU: Die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM stellen ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor, Nürnberg 09:00 DEU: Verfassungsgerichtshof verkündet Urteil über einen Antrag der AfD-Fraktion zur Überprüfung einer Corona-Verordnung, Weimar 10:00 CHE: Julius Bär, Mediensgespräch zu Ausblick auf die Finanzmärkte im zweiten Halbjahr 10:00 DEU: Bundeskartellamt, Pressekonferenz zu Jahresbericht GBR: TV-Debatte zwischen dem britischen Premierminister Rishi Sunak und Oppositionsführer Keir Starmer vor der Parlamentswahl am 4. Juli geplant, London ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 27. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung 10:00 DEU: Nagarro, Hauptversammlung 10:00 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Hauptversammlung 10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung 10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung 10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung 10:00 DEU: Dermapharm Holding, Hauptversammlung 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q3-Zahlen 19:00 USA: Dell, Hauptversammlung 20:00 USA: Salesforce, Hauptversammlung 22:15 USA: Nike, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Covestro, Kapitalmarkttag DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Halbjahreszahlen, Mainz TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 5/24 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 5/24 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 6/24 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 6/24 10:00 EUR: Geldmenge M3 5/24 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/24 (endgültig) 11:00 EUR: Industrie- und Wirtschaftsvertrauen 6/24 11:00 ITA: Erzeugerpreise 5/24 13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: BIP Q1/24 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q1/24 (endgültig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/24 (vorläufig) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 5/24 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 5/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Abschluss Deutscher Bauerntag, Cottbus + 09.15 Rede Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke + 09.45 Rede Bundesagrarminister Cem Özdemir 09:00 DEU: BGH verhandelt über Anforderung an die Werbung mit einer durchschnittlichen Sternebewertung, Karlsruhe 09:00 DEU: BGH-Urteil zu Werbung mit dem Begriff «klimaneutral» erwartet, Karlsruhe 10:00 DEU: Pressegespräch Tiny House Festival (28.6.-30.6.2024), Rheinstetten 11:00 DEU: BGH prüft: Kann ein Verbraucherverband Rückerstattungsansprüche einzelner Verbraucher geltend machen?, Karlsruhe 11:00 DEU: Bayerischer Familienunternehmer-Kongress mit dem Präsidenten des RWI - Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Essen, Prof. Christoph Schmidt, dem bayerischen Finanzminister Albert Füracker (CSU), Tengelmann-CEO Christian Haub, Regensburg 11:00 DEU: Mündliche Verhandlung einer Klage der Verbraucherzentrale Thüringen gegen die Deutsche Bahn, Frankfurt am Main 12:00 DEU: Pk zum Hauptstadt-Kongress Medizin und Gesundheit 2024, Berlin «Krankenhaus Rating Report 2024. Zwischen Hoffen und Bangen» - Er gibt wieder einen Überblick zur aktuellen wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser und einen Ausblick mit einer Einschätzung zu den möglichen Effekten der anstehenden großen Krankenhausreform. 12:00 DEU: BGH verhandelt zur Erstattung von Verlusten bei unerlaubten Sportwetten, Karlsruhe 13:00 DEU: ifo-Jahresversammlung: «Soziale Marktwirtschaft 2049 - Was wird aus unserem Wohlstand und wer wird daran teilhaben?», München BEL: EU-Gipfel - 1. Tag, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 28. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: About You, Hauptversammlung 10:00 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Varta, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 5/24 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 6/4 01:50 JPN: Industrieproduktion 5/24 (vorläufig) 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 5/24 08:00 GBR: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q1/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 5/24 08:00 DNK: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 5/24 08:30 HUN: Erzeugerpreise 5/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 5/24 09:00 AUS: Erzeugerpreise 5/24 09:00 CZS: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 6/24 10:00 POL: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 5/24 12:00 PRT: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 5/24 15:45 USA: MNI PMI Chicago 6/24 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/24 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 03:00 USA: Erste Fernsehdebatte zwischen den US-Präsidentschaftsbewerbern Joe Biden und Donald Trump, Atlanta DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden DEU: Beginn Tiny House Festival, Rheinstetten BEL: EU-Gipfel - 2. Tag, Brüssel IRN: Präsidentschaftswahl Iran ---------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 30. JUNI TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 1. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA veröffentlicht Auftragseingang 5/24 10:00 DEU: Rheinenergie, Jahres-Pk, Köln TERMINE KONJUNKTUR 01:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 01:50 JPN: Tankan Q2/24 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 (2. Veröffentlichung) 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 6/24 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 (2. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 5/24 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/24 18:30 PRT: Notenbankkonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB), Sintra ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 2. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sainsbury, Q1-Zahlen 12:00 GBR: Marks and Spencer, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Sodexo, Q3-Umsatz USA: Kfz-Umsatz 6/24 TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 6/24 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 5/24 11:00 EUR: Verbraucherpreise 6 /24 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 5/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn Fachkongress und Branchentreff der Automobilbranche, Stuttgart DEU: Erstanlauf des Kreuzfahrtschiffs «M/S Queen Anne» in Hamburg, Hamburg DEU: Pressetag Internationale Fahrrad-Fachmesse Eurobike, Frankfurt/M. ++14:00 DEU: Pk Bosch eBike Systems zu Innovationen 09:30 DEU: Digitale Halbjahres-Pk Bundesverband Deutsche Säge- und Holzindustrie, Berlin 10:00 DEU: Pk ZVEI-Fachverband Batterien zur Lage der Batterieindustrie in Deutschland, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Bilanz-Pk der Diehl-Gruppe, Nürnberg ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 3. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung 11:00 DEU: Krones, Kapitalmarkttag TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Grenke, Q2-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 6/24 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 6/24 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 6/24 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 5/24 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 6/24 12:00 DEU: Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Sommer 2024, Dresden 14:15 USA: ADP Beschäftigung 6/24 14:30 USA: Handelsbilanz 5/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 5/24 16:00 USA: ISM Service Index 6/24 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 12.6.24 SONSTIGE TERMINE DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 135 000 Beschäftigte der privaten Banken in Deutschland, Frankfurt/M. DEU: Fortsetzung Fachkongress und Branchentreff der Automobilbranche mit Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) (02.07.2024 - 03.07.2024), Stuttgart 09:30 DEU: «Handelsblatt»-Tagung: «Zukunft Retailbanking» u.a. mit Dominik Hennen (Head of Personal Banking - Deutsche Bank), Visa-Deutschland Chef Tobias Czekalla und dem Gründer und Chef der Neobank Bunq, Ali Niknam, Frankfurt 16:00 DEU: Online-Pk mit Hapag-Lloyd CEO Rolf Habben Jansen, Hamburg ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 4. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung 10:00 DEU: Baader Bank, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: expert-Gruppe, Bilanz-Pk für das Geschäftsjahr 2023/2024, Langenhagen 11:00 DEU: KGesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Konferenz zum Thema «Versicherungsregulierung», Berlin 11:00 DEU: VSE AG, Jahres-Pk, Saarbrücken 12:00 GBR: Sainsbury, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Gemeinsame Hauptversammlung 2024 der Nordzucker AG und der Nordzucker Holding AG, Braunschweig TERMINE KONJUNKTUR 07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 6/24 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 5/24 08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 6/24 SONSTIGE TERMINE GBR: Parlamentswahl im Vereinigten Königreich CHN: World Conference on Carbon, Shenzen HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen ----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi