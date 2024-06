Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube-Kommentaren wünscht. Heute geht es um den Anlagenbauer PVA Tepla. Der größte Bereich ist das Segment Semiconductor Systems, in dem zuletzt auch ein gutes Wachstum sichtbar war. Trotzdem ist die Aktie in den letzten Wochen enorm unter Druck. Ist nun der Zeitpunkt gekommen die Aktie auf die Watchlist zu nehmen?