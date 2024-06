TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Juni 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 26. Juni 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 SWE: Ericsson, Mobility Report 10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: DFV Deutsche Familienversicherung, Hauptversammlung 10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung, Berlin 11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung, Würzburg 11:00 LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung, Luxemburg 13:30 LUX: Aroundtown, Hauptversammlung, Luxemburg 18:00 USA: Nvidia, Hauptversammlung 22:30 USA: US-Notenbank Fed, Ergebnis von Banken-Stresstest TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Micron Technology, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 5/24 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 6/24 10:00 AUS: UniCredit Bank Austria PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 16:00 USA: Neubauverkäufe 5/24 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Viehbestand- (Schweine und Rinderbestand), Stichtag 3. Mai 2024 08:00 DEU: Destatis: Nutzung von Homeoffice nach Branchen, Altersgruppen und Unternehmensgrößen sowie im EU-Vergleich, Jahr 2023 08:00 DEU: Destatis: Wirtschaftsfaktor Umweltschutz: Umsatz mit Gütern und Leistungen für den Umweltschutz, "Green Jobs" sowie Investitionen und laufende Aufwendungen der Industrie, Jahr 2022 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin DEU: Dritte bundesweite Verhandlungsrunde für die etwa 585 000 Beschäftigten in der Chemie- und Pharmabranche, Bad Breisig 08:00 DEU: Die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM stellen ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor, Nürnberg 09:00 DEU: Verfassungsgerichtshof verkündet Urteil über einen Antrag der AfD-Fraktion zur Überprüfung einer Corona-Verordnung, Weimar 09:00 DEU: Pk zum Start der Berliner Nachfolgebörse mit Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) und IHK-Präsident Sebastian Stietzel, Berlin 09:00 DEU: Bundestag + 11.30 Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger im Bildungsausschuss + 13.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz zu den Gipfeltreffen von EU und NATO + 17.30 Aktuelle Stunde zur Meinungsfreiheit an Hochschulen weitere Themen: Regierungsbefragung mit Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Debatte über den Tätigkeitsbericht des Datenschutzbeauftragten u.a. 10:00 CHE: Julius Bär, Mediensgespräch zu Ausblick auf die Finanzmärkte im zweiten Halbjahr 10:00 DEU: Pk zu neuen Verfassungsbeschwerden gegen das Bundesklimaschutzgesetz u.a. mit Luisa Neubauer, Klimaschutz-Aktivistin, Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe und Olaf Bandt, Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Berlin 10:00 DEU: Bundeskartellamt, Pressekonferenz zu Jahresbericht 12:00 DEU: Deutscher Bauerntag, Cottbus + 12.15 Rede Bauernpräsident Joachim Rukwied + Vorstandswahl + 19.00 Begegnungsabend «Bauern treffen Bauern» mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel 13.00 DEU/FRA: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban zu einem Arbeitsessen 14:00 DEU: Berufungsprozess wegen behaupteter Impfschäden gegen den Hersteller des mRNA-Impfstoffes Comirnaty, Koblenz 17:00 DEU: Konferenz der SPD-Bundestagsfraktion zur Wirtschaft in Ostdeutschland u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz und der Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin Franziska Giffey 18:30 DEU: Vertreterversammlung der Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg stimmt über geplante Fusion mit Frankfurter Volksbank ab, Frankfurt DEU: Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit 2024 u.a. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (am 27.6.) GBR: TV-Debatte zwischen dem britischen Premierminister Rishi Sunak und Oppositionsführer Keir Starmer vor der Parlamentswahl am 4. Juli geplant, London BRA: Computerspiel- und Videospiel-Messe Gamescom in Brasilien

