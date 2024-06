IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: ISX Financial EU PLC: Das profitable Geschäftsmodell des Bank-Tech-Börsenkandidaten

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: ISX Financial EU PLC: Das profitable Geschäftsmodell des Bank-Tech-Börsenkandidaten

ISX Financial EU PLC (ISXPlc; ISIN: CY0200861017) ist ein Unternehmen im Bereich Banktechnologie, das eigene Technologien entwickelt und einsetzt, um Finanzdienstleistungen für Händler im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und im Vereinigten Königreich anzubieten. Die Infrastruktur des Unternehmens ermöglicht - im Gegensatz zu FinTech-Unternehmen - ein vollständiges Transaktionsbanking, den Devisenhandel sowie Zahlungsabwicklungsdienste entlang der kompletten Wertschöpfung. Dies ist ein erfolgreiches Geschäftsmodell, wie die Bilanz unterstreicht: ISXPlc ist seit 2019 profitabel - und das sogar in Zeiten der Null- bzw. Niedrigzinsen, in denen das Kerngeschäft traditioneller Geldinstitute stark gelitten hat.

ISX Financials profitables, diversifiziertes Erlösmodell

Das kommt daher, weil ISXPlc sich nicht auf Zinsprodukte oder renditestarke Finanzprodukte konzentriert, sondern primär Zahlungsdienstleistungen und Zahlungsströme für Gewerbe- und Geschäftskunden abwickelt. Ein Modell, das immer Konjunktur hat und verschiedene Produkte einschließt. So zum Beispiel ISXMoney - eine vollständig integrierte Transaktionsbanking-Plattform, die Einlagen, Identität und Zahlungen kombiniert. ISXPay® erlaubt es Unternehmen, Online-Zahlungen von Kunden weltweit zu akzeptieren und bietet eingebauten Betrugsschutz. Die Lösung Paydentity kombiniert die Verifikation der Benutzeridentität mit der Authentifizierung von Zahlungstransaktionen, um regulatorische Compliance auf einem erweiterten Due-Diligence-Standard zu gewährleisten. Probanx® bietet eine umfassende und vielseitige Bankensoftwarelösung für verschiedene Arten von Banken und Zahlungsinstituten, während die Kernbanklösung CorePlus® eine Vielzahl von Modulen vereint, die mit Microsoft-Technologien entwickelt wurden, und Finanzinstituten ermöglicht, Funktionen und Arbeitsabläufe zu wählen, die ihren spezifischen Bedürfnissen entsprechen. Die digitale Wallet-Lösung flykk® vereint schließlich alle Finanztechnologien des Unternehmens und bietet eine umfassende Zahlungsplattform für den Einzelhandel.

Mit diesem Produktportfolio, das stetig weiterentwickelt wird, verfolgt ISXPlc die Vision, das Finanzsystems an die Anforderungen der Verbraucher von heute anzupassen und sofortige Überweisungen so einfach wie Kartenzahlungen zu machen.

Bilanz bestätigt starke Geschäftsentwicklung

Trotz des herausfordernden, wirtschaftspolitischen Umfelds hat ISXPlc starke finanzielle Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 bekannt gegeben, die ein signifikantes Wachstum und Rentabilität zeigen. Zu den Höhepunkten zählen:

- Das EBITDA stieg auf 10,1 Millionen Euro, was einem Plus von 43% im Jahresvergleich entspricht.

- Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 32,1 Millionen Euro (+17%)

- Die Eigenmittel beliefen sich am Jahresende auf 13,6 Millionen Euro, einschließlich Investitionen in hochwertige liquide Vermögenswerte von 5,5 Millionen Euro. Dies entspricht einem Zuwachs von 128% im Vergleich zum Vorjahr.

- Der Nettogewinn aus operativen Tätigkeiten betrug 5,8 Millionen Euro, gegenüber 7,0 Millionen Euro im Jahr 2022.

ISXPlc führt diesen Erfolg auf sein innovatives Geschäftsmodell zurück und blickt positiv auf das Gesamtjahr 2024, das den Weg zur Börsennotierung beinhalten soll.

