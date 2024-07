EQS-Media / 01.07.2024 / 09:32 CET/CEST



Pressemitteilung



Hauptstadtkongress 2024: Medios veranstaltet Symposium zum Thema „Versorgungssicherheit“

Berlin, 1. Juli 2024 – Die Medios AG, ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa, war erstmalig auf dem Hauptstadtkongress in Berlin vertreten, der sich vom 26. bis zum 28. Juni 2024 dem Leitthema „Weiterentwicklung des Gesundheitssystems“ widmete. Mit dem Symposium zum Thema „Versorgungssicherheit schwer kranker Menschen – ziehen alle Akteure an einem Strang?“ initiierte Medios einen facettenreichen Austausch mit verschiedenen Experten. Der Hauptstadtkongress ist das bedeutendste Kongressereignis am deutschen Gesundheitsmarkt und zieht jährlich mehr als 4.000 Besuchende an.



Gemeinsam mit Christoph Prußeit, dem Chief Innovation Officer der Medios AG, diskutierten Thomas Weigold (Country President Sandoz Deutschland & CEO Hexal AG), Dirk Düvel (Sprecher der Inhaber der „wir leben“ Apotheken), Dr. Klaus Gehring (Facharzt für Neurologie und Psychiatrie) und Markus Teuber (VP Partnerships, DasLab GmbH) über die strukturellen Herausforderungen der Patientenversorgung schwer oder chronisch kranker Menschen in Deutschland. Durch die vielseitigen Hintergründe der Diskussionsteilnehmer bot das Symposium einen umfangreichen Einblick in die hohe Relevanz, die aktuelle Lage und die Entwicklungsmöglichkeiten der Spezialversorgung.



Christoph Prußeit, Chief Innovation Officer der Medios AG: „Die Gesundheitsversorgung in Deutschland steht vor erheblichen Herausforderungen. Insolvente Krankenhäuser, Fachkräftemangel sowie wirtschaftliche Defizite der Krankenkassen belasten die Branche stark und beeinflussen auch die ambulante Versorgung. Insbesondere im Bereich Specialty Pharma ist es unsere Aufgabe, eine sichere und flächendeckende Versorgung zu gewährleisten. Dafür ist eine optimale Zusammenarbeit aller Akteure entlang der Versorgungskette – vom Lieferanten bis zur verabreichenden Apotheke – unerlässlich.”



Dirk Düvel, Sprecher der Inhaber der „wir leben“ Apotheken: „Die Spezialversorgung ist sowohl mit hohen Anforderungen als auch mit einer großen Verantwortung verbunden. Um eine flächendeckende Versorgung sicherzustellen, bedarf es einer funktionierenden Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure. In Partnerschaft mit Medios können sich in Deutschland immer mehr Apotheken in der Schwerpunktversorgung engagieren und die Versorgungseffektivität und -effizienz damit erheblich verbessern. Das ist gerade mit Blick auf den demographischen Wandel und die damit verbundene steigende Anzahl schwerwiegender Erkrankungen von enormer Relevanz.“



Auf dem Hauptstadtkongress diskutierten Experten aus verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens jedes Jahr über bedeutende Reformvorhaben und stellen damit Weichen zur Modernisierung des Gesundheitswesens. Im Fokus des Hauptstadtkongresses 2024, der vom 26. bis 28. Juni im hub27, Messe Berlin, stattfand, stand die Weiterentwicklung des Gesundheitssystems. Unter dem Dach des Hauptstadtkongresses fanden mit dem Gesundheitsmanagementkongress, dem Pflegemanagementkongress und dem Ärzteforum drei Fachkongresse statt. Hinzu kam das Hauptstadtforum Gesundheitspolitik, in dessen Rahmen auch das Symposium von Medios ausgerichtet wurde.



Weitere Informationen zum Hauptstadtkongress 2024 sind hier verfügbar.

-------------------

Über Medios AG

Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).



www.medios.ag



Kontakt

Claudia Nickolaus

Head of Investor & Public Relations, ESG Communications

Medios AG

Heidestraße 9 | 10557 Berlin

T +49 30 232 566 800

ir@medios.ag

www.medios.ag

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Medios AG

Schlagwort(e): Gesundheit

01.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Medios AG Heidestraße 9 10557 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 232 566 - 800 Fax: +49 30 232 566 - 801 E-Mail: ir@medios.ag Internet: www.medios.ag ISIN: DE000A1MMCC8 WKN: A1MMCC Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1936137

Ende der Mitteilung EQS-Media

1936137 01.07.2024 CET/CEST