ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Krones auf 'Buy' - Ziel 142 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones nach dem Kapitalmarkttag 2024 auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen habe sich ambitionierte Ziele für 2028 gesetzt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da das avisierte Wachstum in den Jahren 2026 bis 2028 seine bisherigen Erwartungen übertreffe, biete sein Kursziel weiteres Aufwärtspotenzial für die ihm zufolge "deutlich unterbewertete" Aktie./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2024 / 08:42 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

